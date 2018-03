L'horoscope du mardi 30 août 2016

publié le 30/08/2016 à 06:24

Bélier

La planète des sentiments s'oppose à vous et vous invite à être encore plus sociable que vous ne l'êtes et surtout à être plus à l'écoute des autres que... de vous-même. Le Bélier est souvent le centre du monde, on ne peut pas le lui reprocher il est fait comme ça, et il aime parler de lui alors que ce que lui racontent les autres a moins d'intérêt. Sauf quand il s'agit de négocier et c'est probablement ce que vous aurez à faire, 1er décan, d'ici le 7 septembre. 2e décan, du 7 au 15, 3e décan par la suite.

Taureau

Vénus en Balance valorise l'amour, mais chez vous il s'agit de l'amour du devoir accompli et du travail bien fait. Ce sont ces domaines qu'elle placera au 1er plan. En tout cas pendant quelques jours... Mais il se peut aussi (il y a bien sûr plusieurs interprétations à la présence de Vénus en Balance et elles varient chaque année) que vous soyez aux petits soins pour l'un de vos proches qui, plus que d'habitude, a besoin de votre attention au quotidien. Et vous aussi pouvez avoir besoin de soins...

Gémeaux

Vous allez beaucoup apprécier la conjoncture, surtout si vous êtes né en mai. Les prochains jours auront un goût de bonbon au miel tant ils seront adoucissants. Certes Vénus passe rapidement, mais elle sera suivie la semaine prochaine par Jupiter, laquelle est bien plus lente et vous offre déjà ce que vous offre Vénus, mais en dix fois plus fort. Toutefois, pour que cela se passe comme ça, il faut que votre Jupiter natal soit positif et cela dépend de votre année de naissance.

Cancer

En principe, l'amour du foyer, de votre famille et de votre pays sera essentiel avec Vénus en Balance. Toutefois, quelque chose du passé peut aussi se manifester. Quelque chose ou quelqu'un avec qui vous avez rompu et que vous regrettez. Vous pouvez aussi le ou la rencontrer par hasard ou en rêver la nuit et en être tout remué au réveil. 1er décan, Vénus vous regarde jusqu'au 7 septembre, chacun y sera sensible pendant 24 heures, pas davantage. En revanche, Jupiter... On en reparle.

Lion

Paul Eluard a dit, le bonheur est un seul bouquet : confus léger fondant sucré. C'est ce que vous ressentirez, avec un brin de nostalgie parce que ça passera trop vite. À peine vous aurez touché ce bonheur du doigt, à peine l'aurez-vous effleuré que déjà il vous échappera. Mais on peut penser qu'avec la proximité de Jupiter qui, comme Vénus aujourd'hui, s'installe en Balance la semaine prochaine, ce " bonheur " pourra être plus durable et se développer. Amour, amitié, relation complice ?

Vierge

La tendre planète (Vénus) occupe à présent un secteur qui correspond à vos besoins affectifs. Vous allez beaucoup demander à votre chéri, mais aussi beaucoup donner. Si vous ne faites pas partie des Vierge très... économes et qui le sont autant avec leur argent qu'avec leurs sentiments. Votre sensualité sera également au premier plan et et vous serez plus câlin, plus caressant avec celui ou celle que vous aimez. Enfin, ce sont aussi vos finances qui devraient profiter de Vénus d'ici le 23 septembre.

Balance

Vénus s'installe chez vous jusqu'au 23 septembre et le 1er décan la reçoit avec bonheur jusqu'au 7 septembre. Amour, sexe et talents artistiques seront valorisés. Vous passerez certainement des moments très agréables et parfois romantiques avec l'élu/e de votre cœur ou alors vous vous sentirez encore plus inspiré si vous faites partie des artistes. Mais vos affaires d'argent pourraient aussi s'améliorer grâce à une rentrée ; à moins que vous ne vous achetiez quelque chose de joli.

Scorpion

Vénus se cache dans l'ombre de votre signe et vos sentiments aussi vont faire des mystères. Ne pas les exprimer ouvertement vous semblera de première nécessité. En réalité, il n'est même pas sûr que vous soyez conscient de ce manque de communication amoureuse qui est assez fréquent chez vous, peut-être parce qu'il est dans votre nature de cacher ce que vous ressentez. La crainte inconsciente d'être trahi si vous vous exposez ou la peur d'être manipulé y sont pour quelque chose.

Sagittaire

L'entrée de Vénus en Balance précède celle de Jupiter qui fera pareil la semaine prochaine. 1er décan plus de galères, une ère d'ouverture et de renouveau s'installe. Et vous l'avez bien mérité car ces deux (ou même plus) dernières années ont été parfois les pires de votre vie, surtout si vous êtes né au début des années 70. Mais c'est derrière vous et vous n'êtes pas du genre à vous attarder sur le passé, qui est toujours quelque chose de très flou, de très imprécis pour vous.

Capricorne

Avec Vénus en Balance, l'amour sera une affaire sérieuse pour vous. Vous prendrez très à coeur les marques d'affection que, selon votre opinion, l'autre vous doit. Vous êtes de ceux qui pensent qu'en amour il y a des règles et qu'elles doivent être respectées. Vous avez raison, mais les autres aussi ont raison quand ils prennent les choses moins à cœur. Chacun a sa définition de l'amour et sa manière de le vivre, en acceptant les différences qu'il y a entre vous et l'autre, vous vivrez plus sereinement.

Verseau

À priori, tout devrait vous sourire dans les prochains jours, en tout cas si vous êtes de janvier. Beaucoup de portes s'ouvrent et l'un de vos projets prend un bel envol. Il n'est pas exclu que les natifs de début février soient eux aussi sensibles à la conjoncture qui vient de s'installer et à laquelle Jupiter (chance) se rajoutera la semaine prochaine. Vous pourriez même vous faire une encore meilleure réputation auprès de vos confrères ou de ceux avec qui vous travaillez.

Poissons

Vénus occupe à présent un secteur de votre zodiaque qui parle autant d'amour que d'argent. Et l'argent étant une épine dans votre pied, Vénus peut vous soulager. Donc l'argent peut rentrer, la présence de Vénus en Balance y contribue souvent. Dans le paquet-cadeau, une bonne affaire, un bénéfice qui tombe au bon moment... Côté cœur, il faudra vous méfier d'une tendance à la jalousie, mais elle ne viendra peut-être pas de vous : c'est peut-être votre partenaire qui sera en crise de ce côté-là.