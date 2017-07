L'horoscope du 30 juillet 2017

publié le 30/07/2017 à 08:12

Lion

La vie n'est pas encore un long fleuve tranquille pour les natifs de juillet, mais patience. Et ne faites pas l'erreur de vous croire investi de tous les pouvoirs. Cela peut vous conduire à faire des bêtises ; de même qu'il faut canaliser votre impulsivité, un peu trop envahissante si vous êtes de fin juillet et début août. Si vous avez un accès de colère, tempérez-le c'est vraiment dans votre intérêt. Quant au 3e décan il est, lui, susceptible d'un coup de foudre ou de vivre une journée un peu spéciale.

Bélier

Vous avez toujours de beaux atouts 1er décan et le 2e prendra la suite la semaine prochaine. Même le 3e peut trouver un avantage au changement qui lui est imposé. Ou que vous avez vous-même décidé si vous êtes né après le 16 avril. Cela dit, les compensations proposées par Vénus prennent fin demain avec son entrée en Cancer. Elle ne sera plus en rapport avec votre 3e décan mais avec le 1er : natif de mars, la famille devra passer au premier plan.

Taureau

Vous avez une sorte de défi à relever aujourd'hui : soit vous intégrer à un groupe, vous qui êtes souvent individualiste, soit faire la paix avec votre conjoint. Ou avec la personne qui vous a tant exaspéré ces derniers temps et avec qui vous avez pu être en conflit. Les chose vont s'arranger progressivement grâce à l'arrivée, demain, de Vénus en Cancer. Une agréable conjoncture dont nous reparlerons. Sinon, un proche pourrait aussi jouer un rôle très positif.

Gémeaux

Vous qui êtes spécialiste de la procrastination, vous déciderez de vous prendre en main aujourd'hui et de mettre un peu d'ordre dans tous ces papiers qui traînent. Vous êtes souvent de ceux qui remettent au lendemain ce qu'ils peuvent faire le jour même, tout simplement parce que ça vous barbe. Mais vous vous sentirez en forme en ce dimanche, vous ne traînerez pas, vous serez rapide et efficace. Du coup, une fois que vous aurez terminé vous vous sentirez totalement libéré.

Cancer

De bons influx lunaires accentueront votre envie de séduire, et même si votre coeur est déjà pris, vous aurez besoin d'attirer tous les regards. Notamment 1er décan. Il se trouve que la Lune de ce dimanche vous rend plus magnétique que d'habitude, et ce n'est pas quelque chose que vous contrôlez. En plus il y a Vénus qui s'y met puisqu'elle entre dans votre signe demain : vous n'allez pas rater une seule occasion de provoquer des situations tendres et romantiques.

Vierge

C'est une bonne journée pour faire un petit trajet, voire une grande promenade dans la campagne. Une ambiance bucolique vous permettra de vous changer les idées. Le 1er décan est un peu à part et n'a aucune dissonance à supporter, mais si vous êtes du 2e ou du 3e décan, vous le constatez vous-même, ce n'est pas le nirvana en ce moment. Les pensées tournoient dans votre tête et sont parfois déprimantes (3e décan), ou très embrouillées (2e décan). Donc, aérez-vous la tête !

Balance

La Lune se trouvant chez le tourmenté Scorpion, vous vous ferez du mouron pour une histoire d'argent. Votre budget vacances pourrait être trop limité à votre goût. Vous qui adorez voyager, vous ne pouvez peut-être pas aller très loin cette année, certains étant même obligés de ne pas prendre de vacances. Mais vous vous rattraperez l'année prochaine où Jupiter occupera votre secteur d'argent : vous serez nombreux à être plus confortable dans ce domaine.

Scorpion

Vénus va vous sauver la mise 1er décan, elle débarque demain en Cancer et vous permettra de prendre du recul, après la crispante conjonction Soleil/Mars. La détente sera au rendez-vous, de même qu'une agréable prise de distance. Mais aujourd'hui, la Lune occupe votre signe (né fin octobre, début novembre) et active encore la conjonction Soleil/Mars, qui vous met tellement en colère. Heureusement, vous pouvez vous en ouvrir à l'un de vos proches qui se montre très compréhensif.

Sagittaire

La modération n'est pas au programme et plus que les autres jours vous succomberez à divers emballements. Né fin novembre/début décembre, c'est chaud en ce moment ! Mais comme il s'agit d'un aspect de Mars, vous pouvez très bien vous enflammer très provisoirement et décider tout aussi vite de passer à autre chose. 3e décan, né après le 18 décembre, c'est le dernier jour où Vénus s'oppose à vous et où vous avez des chances de vivre quelque chose d'un peu spécial.

Capricorne

L'amitié et la solidarité devraient être au centre de ce dimanche et il n'est pas impossible que vous, le solitaire, soyez content de partir en vacances en groupe. Et grâce à la présence dès demain de Vénus en Cancer, votre signe opposé, on peut penser que vous vous intégrerez facilement à ce groupe. Toutefois, né au tout début du signe (22, 23 décembre), il n'est pas exclu que la conjoncture vous donne l'impression d'être mal aimé, ou de ne plus aimer.

Verseau

Mars ne vous fichera la paix que la semaine prochaine, donc essayez de trouver en vous les ressources pour accepter votre part de responsabilité dans un conflit. Un conflit avec un partenaire peut-être, comme nous l'avons déjà vu, ou quelqu'un avec qui vous travaillez et qui semble vouloir s'attirer toute la gloire de ce que vous faites pourtant à deux. Et si vous êtes en vacances à plusieurs, l'une des personnes présentes pourrait beaucoup vous taper sur le système.

Poissons

Né en février, vous abordez une période très agréable, nous en reparlerons demain avec l'entrée de Vénus en Cancer. Mais vous vous sentirez au top dès aujourd'hui. Votre intuition sera votre meilleure alliée, de même que votre réceptivité et vous aurez souvent la sensation d'être tellement en phase avec les autres, ou avec l'autre, que vous aurez la certitude, vraie ou fausse, de les deviner. Cela dit votre capacité à vous mettre à leur place sera également très forte.