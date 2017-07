L'horoscope du 29 juillet 2017

publié le 29/07/2017 à 06:40

Lion

Le Soleil et Mars sont en exacte conjonction dans votre signe, gardez votre sang-froid si vous êtes né fin juillet, un conflit menace ou a même déjà éclaté. En effet, les deux astres sont en conjonction depuis plusieurs jours et il se peut que le ton ait monté ou que vous soyez fiévreux, ou encore que vous ayez mal quelque part. Au positif, vous serez très compétitif et rivaliserez avec tout le monde. Vous ne supporterez pas qu'on fasse mieux que vous !

Vierge

Vous ne serez exposé à la conjonction Soleil/Mars, très enflammée, que si vous êtes impliqué dans ce qui se passe autour de vous et que vous voulez aider. Votre compassion peut être très forte si des personnes de votre entourage, ou même de parfaits inconnus, sont victimes de quelque chose comme un incendie, ou tout autre accident de ce genre. S'il faut aider l'un de vos proches, vous aurez les bons gestes et les paroles qui feront mouche.

Balance

Vous êtes moins à l'aise qu'hier, mais uniquement si vous êtes du 3e décan. L'opposition Lune/Uranus remet un problème relationnel au premier plan. Il n'y aura pas forcément d'incident particulier, mais quelque chose ou quelqu'un vous y fera penser et un fois que vous aurez cette pensée en tête, vous aurez du mal à vous en débarrasser pendant quelques heures. Ce problème relationnel va encore prendre quelque temps avant de se régler.

Scorpion

La rencontre du Soleil et de Mars lance un défi à ceux de début novembre, celui de réaliser quelque chose, un travail ou un pari quelconque, en un temps record. C'est probablement un genre de jeu car même si vous n'êtes pas en vacances, c'est le week-end et vous avez (normalement) du temps devant vous. Sauf que vous aurez cette pression sur vous, celle du manque de temps. Mais attention, si vous êtes au volant, mieux vaut arriver en retard et en entier qu'en morceaux !

Sagittaire

Le côté enflammé de la conjoncture vous plaît, vous vous passionnez pour ce que vous faites et chez certains, c'est une passion amoureuse qui se manifeste. En effet, je vous rappelle que si vous êtes de la fin du signe (ne après le 18 décembre) Uranus vous envoie un aspect qui génère des sentiments nouveaux, de l'imprévu en amour ou une réalisation inattendue et rapide de l'un de vos espoirs. L'aspect s'exprime depuis quelques mois mais est entravé par Saturne (le temps, la morale).

Capricorne

Né après le 15 janvier, vous avez depuis longtemps une décision à prendre, ou une contrainte sur le dos. Le temps est votre allié pour que cela se passe en douceur. L'aspect se terminant définitivement en mars 2019, vous allez vivre des phases différentes, vous ferez deux pas en avant, un pas en arrière, un jour vous penserez positif, le lendemain ce sera le contraire. Mais, à un moment ou à un autre, il faudra bien faire le grand saut dans l'inconnu et avoir confiance en l'avenir.

Verseau

C'est très orageux pour le 1er décan, alors que pour les autres Verseau c'est une une libération, une envolée réelle ou imaginaire vers une destination dépaysante et même totalement inconnue pour certains natifs de la fin du signe. La Lune et Vénus sont en phase avec Uranus, votre planète maîtresse et si vous êtes sensible à cette aventureuse conjoncture, il y aura un vrai changement d'ambiance, non seulement à l'extérieur mais aussi à l'intérieur de vous !

Poissons

Oubliez ce samedi qui est un peu désagréable parce qu'un incident vous incitera à manquer de confiance en vous, une confiance que vous récupèrerez dès demain. Et pleinement, sans condition aucune. Cela ne concernera pas le 1er décan qui a éventuellement une petite question de santé à régler, une inflammation quelque part, ou alors qui est en conflit avec un employé, un collègue, un proche. Mais ce même 1er décan n'est pas loin d'une période très épanouissante (à partir d'août).

Bélier

Bien servis, ceux de mars passent un week-end proche de la perfection. En revanche, né après le 16 avril, vous aurez envie d'envoyer promener tout le monde. Quelque chose ou quelqu'un vous exaspèrera, comme c'est souvent le cas depuis des mois, et dans la mesure où vous n'avez aucun contrôle sur la situation, ce sont vos proches qui prendront. En revanche, un bon aspect de Vénus indique que vous pourriez avoir une agréable compensation grâce à une présence complice...

Taureau

1er décan, né après le 27 avril, c'est à votre tour d'en vouloir à un proche ou même de vous en vouloir à vous-même, même si vous ne mangez pas de ce pain-là. En général, vous n'êtes pas comme certains autres signes qui se dévalorisent facilement (Vierge, Poissons surtout), vous vous aimez bien et pour que vous vous en vouliez, il faut vraiment que vous ayez fait une grosse bêtise. Dans ce cas, en vouloir aux autres est une forme d'économie personnelle.

Gémeaux

Né après le 16 juin vous êtes en train de vivre un moment fort de café et, peut-être, de vous emballer pour quelqu'un. Le problème c'est que Saturne vous gêne. En effet, la planète vous fait voir la réalité en face et place vos principes moraux ou religieux au premier plan, ce qui vous empêche de vous jeter à la tête de la personne en question. Et si vous avez déjà cédé à vos impulsions, vous êtes en train de faire marche arrière à vitesse grand V.

Cancer

Les seuls à être ennuyés aujourd'hui sont ceux qui sont nés après le 18 juillet et qui n'ont pas encore digéré un affront qui leur a été fait, ou une décision prise sans eux. Mais ce n'est peut-être encore que du virtuel, ça pourrait se passer comme vous l'imaginez, vous lisez dans les signes et votre créativité fait le reste. Mais cela pourrait aussi se passer tout autrement... L'aspect sera actif jusqu'en mars 2019, il est donc important que vous laissiez la vie vous guider et le temps faire son travail.