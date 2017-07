L'horoscope du 28 juillet 2017

publié le 28/07/2017 à 06:23

Lion

Une très agréable atmosphère pour votre signe en ce week-end de grands départs. Attention cependant, 1er décan, les limitations de vitesse c'est pour tout le monde. Je vous rappelle que Mars est dans votre portion de zodiaque et que cela vous donne envie d'aller vite dans tous les domaines. Votre impatience est décuplée et votre impulsivité aussi. Alors si vous prenez le volant, évitez de jouer les pilotes de formule 1, surtout si vous avez du monde dans la voiture.

Vierge

Apparemment, c'est une bonne journée pour tout le monde, la Lune en Balance vous aidera à trouver instinctivement du plaisir dans tout ce que vous ferez. Il pourrait cependant être question d'une dépense à faire, ce qui est moins agréable, mais vous pouvez aussi avoir une rentrée, votre salaire habituel par exemple. Par ailleurs, 1er décan, Mercure est toujours conjointe à votre Soleil et accentue votre habileté, votre rapidité intellectuelle.

Balance

Chez vous, la Lune ne forme que de bons aspects et cela vous met d'humeur à fraterniser, à vous faire des relations qui pourraient vous être utiles plus tard. Ce n'est pas que vous serez calculateur, loin de là, mais chez les Balance les progressions viennent souvent des autres ; quelqu'un vous prend sous son aile par exemple et vous aide à vous frayer un chemin dans l'entreprise où vous travailler. Il se peut aussi qu'on vous mette souvent sur des bons coups...

Scorpion

Un problème relationnel vous préoccupera beaucoup aujourd'hui, en particulier natif du 1er décan. Mais le ciel dit que vous êtes beaucoup trop inflexible en ce moment. Vous montrez aux autres la face dure de votre personnalité, celle qui ne se laisse pas " avoir ", mais ce n'est pas à vos proches que vous devez faire cette démonstration, c'est plutôt dans le domaine professionnel, le seul secteur où vous pouvez tirer avantage de ce trait de votre caractère.

Sagittaire

Un ciel de rêve pour les deux premiers décans qui auront le sentiment d'être délivrés d'un poids. Contrairement au 3e décan, qui a toujours une croix à porter. Elle est représentée par Saturne, laquelle s'est installée sur votre Soleil si vous êtes né autour du 13 décembre. Mais il faut savoir que si Saturne était bien disposée le jour de votre naissance (1976, 1977, 1980, 1981) vous n'avez probablement pas la même perception de son transit et vous pouvez avoir atteint un but.

Capricorne

Votre sens des responsabilités étant accentué, vous vous direz qu'il faut que vous preniez tout en charge... Soyez sympa avec vous-même et sachez déléguer. Je sais, vous risquez de vous en sentir coupable mais cette impression cèdera rapidement devant les avantages que vous retirerez à partager le boulot. Et cela peut autant se passer au bureau qu'à la maison si vous vous préparez à partir en vacances. Que chacun prenne ses propres responsabilités !

Verseau

Pour vous aussi, c'est une délicieuse fin de semaine, accompagnée par de très excitants sentiments. Mais pour le 1er décan, l'ambiance est encore hostile, en tout cas si vous êtes né entre le 24 et le 28 janvier ; quelqu'un fait tout pour vous énerver, à moins que vous n'ayez un choix un peu difficile à faire. Mais il se peut aussi que votre conjoint soit d'une humeur de dogue et vous en fasse voir de toutes les couleurs, au point que vous aurez envie de l'envoyer promener.

Poissons

La tentation est là, celle de dépenser et parfois plus que ne le permet votre compte en banque. Essayez de vous retenir, vous serez content de vous ce soir. Vous aurez évité de vous mettre dans une situation délicate et vous vous serez prouvé à vous-même que vous pouvez être fort quand vous le voulez (né autour des 7 et 8 mars surtout). Vous avez une vision bien plus lucide de l'avenir en ce moment et du fait qu'il dépend en grande partie de vous et de vos comportements !

Bélier

Tout ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est d'être plus attentif à votre entourage et si vous ne faites pas tout tourner autour de vous, vos relations seront au top. Vous sentirez d'ailleurs qu'il est important que vous preniez l'avis des autres à coeur, que vous les écoutiez et que vous soyez moins entier et exigeant que d'habitude. Surtout ne laissez pas vos automatismes prendre les commandes et essayez de montrer à ceux que vous aimez que vous pouvez être différent (surtout 3e décan).

Taureau

Pour ceux du mois d'avril, c'est toujours un peu remuant en famille mais vous pouvez éventuellement avoir à déménager ou alors déménager l'un de vos enfants. Et vous qui n'aimez pas les séparations, vous risquez d'être un peu mal dans votre peau, étant donné que vous ne pouvez vivre cette situation que douloureusement. Mais, nous l'avons déjà évoqué, la future arrivée d'Uranus chez vous se fait sentir et vous devez avoir l'impression que votre vie est sens dessus-dessous.

Gémeaux

Tout baigne pour le 1er décan qui se montre convaincant ces jours-ci. En tout cas ceux d'entre vous qui ont une négociation à mener seront plus fermes que jamais. On ne pourra pas s'opposer à eux, sous peine de se trouver piégé par leur implacable rhétorique. Mais le 3e décan, né après le 16 juin en particulier, n'a rien à envier (dans un autre domaine) au 1er grâce à l'harmonie entre Vénus et Uranus : vous pourriez être surpris par une rencontre ou par une offre imprévue.

Cancer

Vous aimez vous sentir protégé, oui mais beaucoup se sont au contraire assignés comme mission depuis l'enfance de protéger leurs proches quoi qu'il arrive. Il y avait peut-être quelqu'un de fragile autour de vous : un parent, un frère ou une sœur, et vous n'avez pas pu faire autrement que de vous ériger en protecteur, en rempart contre le monde extérieur. C'est quelque chose qui est engrammé en vous et qui peut, par moments, être relativement pesant et même se retourner contre vous.