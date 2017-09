L’horoscope du 9 septembre 2017

publié le 09/09/2017 à 06:53

Bélier

Vous dégainerez facilement votre carte bancaire aujourd'hui, mais ce sera en vue d'un achat utile pour votre travail ou pour offrir un petit cadeau à l'un de vos proches. Cela dit, vous pouvez aussi avoir envie de vous faire plaisir à vous, après tout " charité bien ordonnée commence par soi-même " et se faire du bien, quel que soit le moyen, est toujours une bonne chose, pour votre santé surtout. Vous pouvez également vous faire plaisir en vous régalant d'un bon repas.



Taureau

La Lune débarque chez vous en cours de journée et s'allie à Mars. 1er décan, vous vous sentirez plus fort, plus déterminé, et surtout très en phase avec l'autre. Votre désir pour lui/elle pourrait aussi être très accentué (Mars représente, entre autres, les pulsions sexuelles), mais encore faut-il que ce soit partagé, ou que vous ayez quelqu'un avec qui partager ! Si ce n'est pas le cas, attendez-vous à ressentir (très logiquement) une certaine frustration.

Gémeaux

Le mieux serait de ne pas intervenir dans les petites querelles qui pourraient gâcher ce week-end familial. S'il s'agit de vos enfants, laissez-les régler leur problème. Sauf s'il y a un déséquilibre des forces et que l'un d'entre eux est nettement plus faible et vulnérable que l'autre. Là, vous serez obligé de prendre sa défense. Mais en général, il vaut mieux laisser les enfants se débrouiller entre eux ; non sans leur avoir fait un discours sur l'art indispensable de la négociation !

Cancer

De l'amitié, de la solidarité, de l'entraide, voilà le menu de votre week-end. L'un de vos proches aura besoin de vos bons conseils et vous en aurez à revendre. Il est vrai que vous n'êtes jamais à court dans ce domaine, et plus pour les autres que pour vous-même malheureusement. Ce qui est dommage ! Il se peut qu'en période Vierge, ce soient éventuellement des conseils de modération que vous donnerez : le ton risque de monter ou un problème de s'aggraver.

Lion

En dépit de ce que vous pourriez penser, l'autre ne vous appartient pas ! Vous serez très exclusif aujourd'hui et une manifestation de jalousie n'est pas à exclure. Vous êtes naturellement possessif et jaloux, mais pas comme le Scorpion : vous n'en faites pas une obsession, heureusement. Vous ne gardez pas ce que vous ressentez pour vous, vous l'exprimez à votre conjoint ou ami, même si cela doit déclencher une crise. Vous ne pouvez pas vous en empêcher !

Vierge

Un bon week-end en perspective, vous aurez l'esprit libre et l'envie de vagabonder. Pourquoi ne pas faire une petite virée quelque part, ne restez pas chez vous ! Si c'est votre anniversaire, il n'est pas exclu qu'on vous fasse une jolie fête et que vous en soyez content car tous ceux que vous aimez seront là, même des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. En revanche, le 1er décan est toujours sous la férule de Mars et face à des (petites) difficultés ou à une douleur.

Balance

L'amour et surtout le désir qui l'accompagne sera au centre de vos préoccupations, et ce sont peut-être les hauts et les bas de votre libido qui seront un souci. Le problème c'est que le désir ne se commande pas et que vous avez l'impression, surtout 1er décan, que les choses ne sont plus comme avant. Vous n'éprouvez plus automatiquement de désir pour votre partenaire et cela vous déstabilise car, bien entendu, vous vous posez des questions.

Scorpion

Vous serez en paix avec les autres, et surtout avec vous-même, c'est le plus important. Souvent, le Scorpion est en guerre contre lui-même et c'est épuisant. Certains ne s'acceptent pas tels qu'ils sont et ont une image idéale d'eux-mêmes qu'il leur est impossible d'atteindre. Jupiter arrive dans votre signe dans 1 mois, le 1er décan pourrait en profiter pour lâcher un peu prise sur cette recherche d'idéal inaccessible. Mais il faut prendre conscience qu'elle est inatteignable...

Sagittaire

Vous aurez besoin de tranquillité, de sérénité et votre intérêt est d'éviter de laisser le stress vous gagner pour une peccadille. Sinon, vous en aurez pour le week-end. Il faudrait que vous essayiez de contrôler ce stress qui est en vous (comme en nous tous d'ailleurs) et qui vous agite lorsqu'il prend de l'ampleur : si vous vous sentez attaqué ou critiqué par exemple. Or, cela pourrait être le cas, surtout pour les natifs du 3e décan. Donc, essayez de prendre du recul.

Capricorne

Un week-end où vous ne vous ennuierez pas car vous ne ferez que ce qui vous plaît ! De plus, vous serez à l'initiative d'une activité qui plaira à vos proches. Notamment si vous êtes du 1er décan : Mars est en bonne position pour vous donner le rôle du leader, de celui ou celle qui décide... et qui prend les bonnes décisions ! Si vous avez des enfants, vous trouverez quelque chose d'intéressant pour les distraire et, que ce soit aujourd'hui ou demain, la journée sera enrichissante.

Verseau

Né dans les premiers jours du signe, vous risquez de vous énerver contre un objet récalcitrant, voire contre un coquin ou une coquine qui résiste à vos volontés. Bref, vous serez confronté au fait que tout le monde ne peut pas être d'accord avec vous et que vos désirs peuvent être contrariés, sans que ce soit la guerre pour autant. Il est important, dans ce genre de situation, de privilégier la négociation. Mais c'est peut-être très difficile pour vous car il faut faire des compromis !

Poissons

Un petit déplacement peut-être ? En tout cas vous aurez grand besoin de vous changer les idées si vous êtes de février, on vous cherche querelle ces jours-ci. Et comme vous détestez tout ce qui ressemble à un conflit, la fuite sera votre salut. Cela dit, c'est une opposition de Mars qui est au programme et il arrive aussi qu'elle provoque des hésitations face à un choix, ou des petits soucis de santé. Et comme la planète est en Vierge et que c'est le signe qui représente les intestins...