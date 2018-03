L'horoscope du 30 septembre 2016

publié le 30/09/2016 à 06:25

Bélier

L'orage est au-dessus de vos têtes natifs du mois de mars, il gronde depuis plusieurs jours et il ne faut pas traiter la situation par le mépris. Vous devez vous défendre, et pour vous défendre il est peut-être nécessaire que vous attaquiez. Il se peut, par exemple, qu'on vous impose une décision dont vous ne voulez pas et il faudra donc batailler pour la contrer. Mais ce serait mieux si vous preniez quelqu'un pour parler à votre place car vous êtes probablement trop enclin à vous emporter, et ça n'arrangerait rien.

Taureau

Vénus semble être dominante ces jours-ci, or elle s'oppose à vous depuis la semaine dernière et peut provoquer quelques désaccords, qui seront vite réglés. Vous ne pourrez pas faire autrement que de vous montrer conciliant et d'accepter les compromis sinon vous iriez au conflit et on sait à quel point vous n'en voulez pas. Cela concerne surtout ceux qui sont nés entre le 27 et le 30 avril et qui vont donc devoir faire des efforts jusqu'à dimanche tout au plus.

Gémeaux

L'association Vénus/Neptune peut vous inciter à vous arrêter aux apparences, mais si quelqu'un vous plaît la belle image pourrait cacher une personne très différente. On risque aussi de vous manipuler en vous prenant par les sentiments... Cela ne concerne que ceux de fin mai ou début juin, et Vénus occupant un secteur de dévalorisation de soi, il se peut aussi que votre partenaire ou la personne qui vous manipule soit négative envers vous et cherche à vous persuader que vous ne valez pas grand-chose. Ne lui accordez aucun crédit.

Cancer

Ceux de fin juin, début juillet seront très contents de la conjoncture, l'association de Vénus et Neptune étant favorable à un/des moments presque enchanteurs. Malheureusement cela ne durera pas et la magie disparaîtra dimanche, mais vous devrez en profiter à fond, c'est bon pour la santé ! Toutefois, vous recevez également une dissonance très coléreuse de Mars et de Jupiter et, dans un autre domaine de votre vie (familial ?) il y a un violent rapport de force en ce moment.

Lion

Une très bonne conjoncture vous promet un week-end épatant, vous serez bien entouré ou vous rendrez dans un endroit dont le confort et le luxe vous séduiront. Toutefois, il ne faut pas oublier que Vénus n'est pas très bien disposée à votre égard ce qui signifie que vous pourriez avoir du mal à vous entendre avec un membre de la famille (né fin juillet/début août). Mais il est possible aussi qu'un rêve vous ait ramené des années en arrière et qu'il crée en vous une forte nostalgie.

Vierge

On s'occupe activement de vos problèmes, 2e décan, des problèmes d'argent pour beaucoup d'entre vous et vous pourriez trouver un accord avec votre créancier. Vous risquez d'avoir à payer pendant longtemps, mais en même temps vous n'aurez plus une épée de Damoclès au-dessus de la tête comme vous l'aviez jusqu'à présent. 1er décan, les influx coléreux de Mars et de Jupiter pourraient vous inciter à prendre une décision un peu trop audacieuse ou à vouloir régner sans partage.

Balance

La Lune s'invite chez vous, ce sera d'ailleurs la nouvelle Lune demain, et même si vous ne le voulez pas vous attirerez l'attention tellement vous serez adorable. Evidemment si c'est votre anniversaire, aujourd'hui ou demain, cette nouvelle Lune dans votre signe annonce une année de renouveau, autant au plan personnel que professionnel et cette lunaison se faisant " sur " Jupiter, vous ne manquerez pas d'occasions chanceuses ; elles se sont même certainement déjà présentées. Détente, convivialité, voyages sont également en vedette.

Scorpion

Vénus termine son parcourt dans le 1er décan demain tout en formant un aspect fusionnel avec Neptune ; né début novembre la fusion ok, mais point trop n'en faut ! Vous le savez, elle peut avoir un pouvoir destructeur sur l'un des membres du couple et ne laisse pas beaucoup de place aux relations avec les autres. Elles sont pourtant essentielles à la bonne santé de votre union... Célibataire ? Il n'est pas impossible que votre coeur se réveille ces jours-ci, mais attention à ne pas vous faire de romans.

Sagittaire

Le ciel met fortement l'accent sur Vénus et sur la paix qu'elle est censée protéger. Mais vous allez devoir attendre le 17/10 pour qu'elle joue ce rôle pour votre signe. En effet, elle se trouve en ce moment dans l'ombre du Sagittaire, en Scorpion, où ses vertus ne sont pas vraiment actives. Elle est plutôt tourmentée et, parfois, bagarreuse. Il y a donc des chances pour que vous fuyez l'amour ces jours-ci, dans la mesure où vous ne voulez pas souffrir. Or, pour certains, ce n'est pas le nirvana.

Capricorne

Ceux de décembre ont la vedette et surtout de fin décembre. Quel que soit votre projet ou votre combat, vous rencontrerez une adhésion totale de votre entourage. Aussi, n'hésitez surtout pas à exprimer ce que vous pensez, ce que vous prévoyez... Toutefois, certains sont un peu dans la tourmente à cause de la dissonance entre Mars et Jupiter qui sera exacte dimanche et encore active la semaine prochaine. Une grosse colère, une injustice, un orage dans votre boulot ?

Verseau

Alors là, tout baigne pour vous et ce n'est pas la nouvelle Lune de demain qui vous dira le contraire. Vous êtes vraiment en pleine progression natif de janvier. En espérant que vous pourrez suivre le rythme car il doit être un peu effréné... ou alors c'est vous qui vous créez du stress en vous mettant la pression, ce dont vous n'avez pas du tout besoin ! 2e décan, vous en êtes quasiment au même point, un développement de vos affaires peut être au programme des prochaines semaines.

Poissons

Vous êtes encore ennuyé par des questions d'argent, ça ne s'arrange pas pour le moment et certains doivent éventuellement vendre un bien dans l'urgence. Il s'agit, semble-t-il, de ceux du 1er décan qui subissent une dissonance entre Jupiter et Mars, qui peut aussi créer des ennuis à la suite d'un héritage, ou de travaux réalisés dans la maison et qui ne sont pas conformes. Par ailleurs, né autour du 28 février, vous pourriez être dans une relation fusionnelle qui n'est pas bonne pour vous.