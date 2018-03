L'horoscope du 28 septembre 2016

publié le 28/09/2016 à 06:50

Balance

Vous vous ferez du souci de manière un peu exagérée, peut-être pour une affaire administrative ou pour un problème lié à la justice, 1er et 2e décan surtout. Ce sera passager car c'est la Lune en Vierge qui aura cet impact sur vous ; en effet, elle sera en dissonance avec Saturne, ce qui vous fera voir la situation sous son angle le plus pessimiste. Et il faut dire que, dans certains cas il y a vraiment de l'orage dans l'air pour une histoire de justice où vous devez vous défendre avec virulence.

Bélier

À chaque passage de la Lune en Vierge vous êtes grognon, rien ne vous plaît, vous trouvez à redire à tout. En période Balance, ce sont les autres qui sont responsables et vous ne saurez pas quoi faire pour leur rendre la pareille. Leur attitude pourrait carrément vous pousser à bout, surtout si vous êtes né en mars, les premiers jours du signe. Vous devez en effet affronter un orage planétaire qui ne durera pas plus de quelques jours, mais qui peut être assez violent et avoir des conséquences.

Taureau

La conjoncture est bonne pour la majorité du signe, cette journée sera flatteuse pour votre amour-propre, et votre partenaire vous donnera des gages de fidélité. Que demander de plus pour vous qui doutez souvent de l'autre ? Surtout en période Balance où il vous arrive de penser que vous n'êtes pas à la hauteur, ou que l'autre ne l'est pas parce qu'il ou elle ne vous aime pas assez, en tout cas pas comme vous voudriez être aimé, c'est-à-dire exclusivement...

Gémeaux

Vous serez intenable, 2e décan, on ne saura pas comment vous prendre, mais ce sera votre manière d'exprimer votre anxiété, vos amours n'étant pas à la fête. Et même parfois vos relations avec les autres dans leur ensemble... Heureusement, cela ne concerne plus le 1er décan : les natifs de mai en ont terminé avec les dissonances et s'épanouissent sous l'effet des bons influx de Jupiter. Normalement ça devrait durer, même si la stabilité vous donne l'impression de vous encroûter.

Cancer

Nous parlerons souvent de l'opposition de Mars dans les prochains jours, les natifs de juin étant obligés d'affronter un rapport de force ou d'injustes accusations. En effet, Jupiter est de la partie ce qui indique qu'il y a une notion de justice/injustice et que vous êtes obligé de vous défendre, de trouver un compromis, d'arrondir les angles sinon cela peut se retourner contre vous et vous le savez. Ne réagissez surtout pas de manière émotionnelle ; mieux vaut vous raisonner.

Lion

Entre aujourd'hui et vendredi l'argent circulera : vous pourrez récupérer une somme qu'on vous doit ou il faudra au contraire accepter de payer quelqu'un. Etant donné que Jupiter n'occupe plus votre secteur d'argent, cela n'aura pas une importance capitale, ce sera même quelque chose de banal. Je pense que les natifs de juillet en réchapperont car ils ont plus important : un aspect de Jupiter, corrompu par Mars, et qui peut leur donner du fil à retordre avec un collègue ou un employé.

Scorpion

Pour vous, aucun problème ne sera sans solution, vous serez malin et soutirerez des renseignements utiles à vos interlocuteurs. Tout ira comme sur des roulettes. S'il y a le moindre ennui, vous repousserez son traitement aux calendes grecques, seuls les projets que vous avez en tête seront urgents, 2e décan et peut-être 3e décan. Vous aurez en tout cas une idée, ou on vous en donnera une pour vous aider à améliorer ce que vous avez mis en place.

Vierge

La Lune traverse votre signe et n'y fait pas de bonnes rencontres. Né début septembre, sa dissonance avec Neptune pointe vos erreurs de jugement. Des erreurs qui ont pu avoir des conséquences graves sur vos affaires ou sur votre vie affective. Mais l'aspect est sur sa fin... 2e décan, la Lune sera en dissonance avec Saturne, une configuration frustrante que vous connaissez bien et si vous êtes né après le 3 septembre, pour vous aussi, le problème va vers sa solution.

Sagittaire

Vous serez ennuyé, et parfois même très contrarié, par des détails qui n'auront que l'importance que vous leur donnez. Sauf 2e décan, les soucis sont toujours là, pour le moment. Bien sûr, ça ne va pas durer, rien ne dure jamais le bon comme le mauvais... Alors cultivez ce fameux optimisme qui est le vôtre et qui épate toujours tout le monde ; il est aux abonnés absents depuis quelque temps, mais vous ne l'avez pas perdu, loin de là. Grâce à Jupiter, il vous reviendra dans le mois qui vient.

Capricorne

Natif de décembre, il ne faudra pas trop vous chercher aujourd'hui, ni dans les prochains jours d'ailleurs. Vos réactions seront excessives mais justifiées. En effet, comme je vous l'ai dit, la présence de Mars dans votre décan et sa dissonance avec Jupiter créent un climat des plus orageux, on vous attaque ou c'est vous qui êtes obligé d'attaquer pour vous défendre. Si vous pensez vous adresser à un avocat, un juge, vous avez raison, mieux vaut confier votre problème à des mains expertes.

Verseau

Même si le climat de fond est excellent pour tout le signe, vous ne pourrez pas empêcher certains traits de votre caractère de se retourner contre vous. Essayez de ne pas être trop parano aujourd'hui, de ne pas accuser les autres de tous les maux, ni de douter d'eux dans leur ensemble. Certes, vous avez des ennemis mais vous les connaissez aussi bien que vos amis et vous n'avez pas grand-chose à craindre d'eux. Vous êtes passé, grâce à Jupiter, à la dimension supérieure.

Poissons

Le 1er décan est en train de prendre sa vie en main et parfois de tout changer. Bravo pour votre courage et votre détermination. 2e décan, patience, ça viendra aussi. Je sais que vous avez dégusté, ça va un peu mieux, mais ce n'est pas encore ça car Saturne vous envoie toujours sa dissonance. Mais la planète prend peu à peu de la vitesse et va s'éloigner assez rapidement. Si vous êtes en train de faire ce qu'il faut pour régler le problème, restez optimiste.