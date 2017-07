L'horoscope du 25 juillet 2017

publié le 25/07/2017 à 07:04

Lion

Vous allez utiliser les qualités de Mercure, notamment son sens de l'analyse, de la synthèse, et sa rapidité d'esprit, pour être plus efficace dans vos négociations Vous pourrez ainsi mieux cerner votre interlocuteur et l'impressionner par votre rapidité à intégrer ce qu'il veut vous dire. Si vous voulez obtenir quelque chose, la façon dont vous présenterez votre " dossier " sera importante et vous aurez plus de chances si vous vous servez du sérieux et du côté méthodique de Mercure Vierge.

Bélier

Dans votre secteur du travail, les allers et retour de Mercure peuvent vous permettre d'effectuer un boulot temporaire, ou d'entamer une formation spécialisée, 1er décan et début du 2e. En fait, né avant le 2 avril, c'est à vous que la planète des apprentissages s'adressera, et il y a plusieurs autres interprétations possibles. Vous pouvez avoir un petit souci de santé qui s'exprimera jusqu'au 13 août (maux de tête, problèmes intestinaux), puis restera à l'arrière-plan jusqu'au 10 septembre.

Taureau

Mercure vous permettra de montrer que vous êtes de bon conseil et d'exprimer votre capacité à rassurer vos proches. Vous aurez donc quelqu'un d'angoissé près de vous. L'un de vos enfants adolescents peut-être ? En tout cas, cela prendra du temps à se résoudre car Mercure va faire des allers et retours jusqu'au 10 septembre et les questions qui se posent reviendront régulièrement vous préoccuper. Vous aurez la solution, mais est-ce que l'autre en voudra ? Là est la question.

Gémeaux

Mercure en Vierge va longuement occuper votre 1er décan. La Vierge est liée à la famille pour les Gémeaux aussi serez-vous souvent inquiet pour l'un de vos parents. Ou si c'est vous qui êtes parent, vous vous ferez du souci pour l'un de vos enfants, voire pour l'un de vos frères/soeurs. Né avant le 3 juin, c'est surtout vous qui serez concerné par ces allers et retours que Mercure va effectuer, et la question qui vous préoccupe restera à l'arrière-plan même si elle semble résolue.

Cancer

On dirait que vos centres d'intérêt vont se multiplier, surtout né en juin et avant le 4 juillet. Mais vous pouvez aussi avoir une partie de la famille à prendre sous votre aile. Mercure est attribuée aux échanges (Gémeaux), certes, mais elle gère aussi la Vierge, le signe du soin, du service. Il est donc possible que certains d'entre vous aient à se préoccuper d'un proche, et même parfois d'un ou d'une voisine. Et si vous partez en vacances, vous y penserez souvent malgré tout.

Vierge

Selon votre thème natal, Mercure dans votre signe accentuera votre agilité mentale, votre puissance de travail, mais votre sens critique peut aussi être très présent. C'est-à-dire que vous remarquerez tous les petits défauts des personnes de votre entourage et que vous passerez beaucoup de temps à analyser le pourquoi et le comment de leur attitude. Et cela peut autant se faire au bureau qu'en vacances en famille ou avec des amis. Au positif, vous aurez une bonne dose d'humour et de dérision.

Balance

Mercure se trouve à présent dans un signe qui symbolise les problèmes qui vous prennent la tête, réels ou imaginaires. Ne donnez pas trop d'importance aux détails. Ce sont eux qui vous ennuieront le plus car vous serez focalisé dessus. Par ailleurs, au chapitre du positif, vous serez très à l'écoute du monde et évidemment de vos proches. Ils en profiteront pour déverser tous leurs problèmes sur vous et il faudra savoir ne pas les écouter si vous voulez avoir la paix.

Scorpion

Vous serez aidé par Mercure et surtout par son sens de l'anticipation. C'est sa qualité principale en ce qui concerne votre signe, mais n'anticipez pas le pire, SVP ! C'est ce que vous faites en général car vous êtes très réaliste - c'est en tout cas ce que vous pensez de vous-même. 1er décan, Mercure va faire une boucle et vous regarder quasiment tout le temps jusqu'en septembre. Un projet pourrait être à l'étude, et même très avancé pour certains.

Sagittaire

Mercure fera des allers et retours en Vierge et s'en trouvera renforcée. Les soucis que vous allez passer en revue, 1er décan, s'en iront et reviendront à plusieurs reprises. Probablement pas de gros soucis, mais des détails qui vous prendront un peu la tête parce que vous serez obligé de réfléchir avant d'agir et d'écouter les conseils de raison qu'on ne manquera pas de vous donner. Surtout que certains sont sur le point de prendre un risque (1er décan toujours).

Capricorne

Vous serez un des rares à apprécier Mercure Vierge car vous allez pouvoir vous cultiver, apprendre, mieux comprendre les autres. En fait, tout ce que vous aimez ! Vous aurez plusieurs sources de renseignement et passerez facilement de l'une à l'autre. Si vous êtes en vacances, par exemple, vous bougerez souvent pour visiter des lieux chargés d'histoires... Pas en vacances ? Vous pourriez effectuer un stage, une formation pour ajouter une corde à votre arc, surtout natif de décembre.

Verseau

Vous vous poserez des questions existentielles et tournerez en rond jusqu'à fin août, en tout cas si vous êtes né avant le 2 février. Une opération vous préoccupera, qu'il s'agisse d'une opération financière ou chirurgicale. Cette dernière n'étant pas impossible. Mais peut-être aussi que vous devrez discuter d'une rémunération et que cela prendra du temps avant que vous trouviez un accord qui vous conviendra. Toutefois, vous pouvez aussi avoir des problèmes avec l'un de vos ados.



Poissons

Face à vous, Mercure vous nargue et vous demande non pas de vous écraser face aux autres, mais de vous montrer plus compréhensif et ouvert avec votre entourage. Vous pouvez autant être très à l'écoute d'autrui, qu'être parfois un peu borné car vous vous êtes forgé un système de pensées et des opinions qui ont la dent dure, même face à une réalité qui vous prouve le contraire. Né en février, comme Mercure fait des allers et retours, vous risquez d'être soucieux pour un proche, voire l'un de vos enfants.