L'horoscope du 24 juillet 2017

publié le 24/07/2017 à 07:08

Lion

Cette semaine est certainement celle où vous vous battrez le plus, natif de juillet. Contre vous-même ou contre le monde entier peu importe, vous aurez la niaque. Cela dit, comme nous l'avons envisagé ces derniers jours, plusieurs autres interprétations sont possibles concernant la présence de Mars et du Soleil dans votre signe ; les deux planètes resteront conjointes cette semaine et vous pourriez faire une compétition ou, selon votre thème, vous mettre très en colère contre quelqu'un !

Bélier

La semaine démarre sur les chapeaux de roues, surtout pour le 3e décan, avec une harmonie Mercure/Uranus qui ouvre la voie à un changement dans vos habitudes. Les vacances seront probablement en cause, et même la destination choisie pourrait être différente des autres années. Mais vous avez une âme d'aventurier en ce moment (chacun avec ses propres limites) et vous avez envie de découvrir des choses, de nouveaux endroits. Né vers le 18 avril, une nouvelle étonnante ?

Taureau

Les natifs du 1er décan sont toujours secoués par la nouvelle Lune et les influx dérangeants de Mars. Cela vous rend trop sensible et parfois trop susceptible. Et si ce n'est pas un membre de la famille qui est responsable de vos contrariétés, ou l'état de votre maison, cela peut se révéler très intérieur, très intime. Vous ne vous sentirez pas comme d'habitude, par exemple, et certains pourraient avoir un problème provoquant de la fièvre ou des petits malaises.

Gémeaux

3e décan seulement, la semaine démarre sous une opposition de Vénus et Saturne. Elle vous fait vous sentir seul ou mal accompagné. Mais vous restez stoïque ! Toutefois, d'ici peu le Soleil en Lion vous redonnera du tonus (à partir du 12 août) et vous aurez moins à vous plaindre d'être seul, ou d'avoir un compagnon (une compagne) qui se conduit mal avec vous ou que vous pensez ne plus aimer. Mais aucune action n'est à entreprendre sous cette conjoncture.

Cancer

Il n'y a aucune inquiétude à avoir, la semaine sera vraiment sympa et l'arrivée de Mercure en Vierge demain y sera pour beaucoup, surtout si vous êtes de juin. Vous savez que vous allez au-devant d'une période pas facile (Saturne a déjà commencé son opposition avec vous) et vous allez devoir lâcher, abandonner, vendre, quitter, bref tout ce que vous détestez mais, avec Mercure, vous aurez des idées pour ne pas rester en rade et ne pas perdre de temps. Même si les problèmes sont encore lointains. Plus vous prévoirez, mieux ce sera.

Vierge

Bonne nouvelle, Mercure débarquera demain dans votre signe mais, moins bonne nouvelle, Vénus et Saturne seront encore opposées et cela attristera le 3e décan. Ou vous frustrera. Ou créera de la peur. Mais c'est une configuration que vous connaissez bien, elle est active depuis quelques semaines et l'a déjà été en fin d'année dernière. Vous savez donc ce que vous devez faire, mais vous ne parvenez pas à vous y résoudre. Effectivement, Saturne vous demande d'abandonner, de lâcher...

Balance

Dans l'ensemble c'est une bonne semaine qui est favorable à une petite progression dans votre travail ou à d'excitantes péripéties liées à vos vacances, 1er décan. Certes, vous apprécieriez de vous en tenir à ce qui a été prévu, surtout que Mercure va entrer en Vierge demain et que cela accentuera votre désir que les choses se passent bien comme vous les avez planifiées. Mais laissez malgré tout la vie vous surprendre, ce qu'elle vous proposera de différent vous plaira.

Scorpion

Une semaine un peu pimentée pour les natifs d'octobre, vos proches n'apprécieront pas toujours la sauce à laquelle ils seront assaisonnés. Mettez de l'adoucissant. Vous serez en effet très exigeant, ce qui peut être positif au boulot mais dans la vie privée, vous empêcherez un peu votre entourage de respirer. Cela partira d'un bon sentiment, probablement celui de vouloir les protéger, mais (sauf les enfants, bien sûr) ils sont tout à fait capables de se protéger eux-mêmes. Et même mieux que vous.

Sagittaire

Tout va dans le bon sens, vous vous réjouissez de tout et voilà que Vénus reste opposée à Saturne et gâche provisoirement votre plaisir, surtout 3e décan. Né autour du 13 décembre (3 jours avant, 3 jours après), il se peut qu'une relation se soit étiolée au fil des mois, ou que vous ayez perdu de la confiance en vous à cause d'un échec. Mais vous avez de la ressource, je vous le dis souvent, et d'ailleurs vous aurez un appel d'air au mois d'août qui aura des conséquences en octobre.

Capricorne

A priori, une rivalité ou une jalousie devrait vous stimuler si vous êtes de décembre. Vous aurez envie de montrer combien vous avez de la ressource quand il le faut. Et pas qu'un peu ! Vous avez des réserves d'énergies parfois incroyables et vous en donnerez la preuve cette semaine. Maintenant, certains pourraient avoir le sentiment qu'ils ne sont pas à la hauteur, qu'ils ne peuvent pas lutter : faux ! C'est peut-être ce qui est arrivé une fois, mais vous devriez avoir retenu la leçon...

Verseau

Vous n'êtes pas sorti du conflit ou de l'embrouille de la semaine dernière, et autant vous prévenir, ce sera encore actif cette semaine. Et vous ne serez pas patient ! Il est vrai que cette conjonction Soleil/Mars, actualisée hier par la nouvelle Lune est comme un noeud de vipères, vous êtes face à des interlocuteurs (ou un seul) qui cherchent à empiéter sur votre territoire ou à faire régner leur loi, et cela de manière un peu trop frontale à votre goût. Mais il faut rester mesuré dans vos propos...

Poissons

Il faut que vous trouviez le moyen de poser des limites à certaines personnes de votre entourage, sinon vous allez finir par vous oublier vous-même au profit des autres. Qui, comme d'habitude, en useront et en abuseront parce que vous n'avez pas su, dès le départ, les leur imposer. Par peur de ne pas être aimé ? Certainement. Mais le fait de vous écraser face à l'autre (2e décan surtout) n'est pas une preuve d'amour. On n'a jamais vu nulle part que la soumission était de l'amour.