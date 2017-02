L'horoscope du 28 février 2017

publié le 28/02/2017 à 06:20

Bélier

La Lune est chez vous et va tenir compagnie à Vénus aujourd'hui et à Mars demain. C'est tout sucre tout miel pour le 2e décan, mais du tord-boyaux pour le 3e décan. Né après le 12 avril, vous êtes comme hier sous l'influence d'une opposition de Jupiter à Uranus et Mars, une conjoncture qui ne peut que provoquer des bouleversements dans votre vie, des virages à 180°, ou encore des événements imprévus et incontrôlables. Le mieux est d'attendre que ça se calme et d'agir après.

Taureau

Ou vous serez blessé par l'attitude de l'autre mais n'en montrerez rien, ou vous serez spectateur de conflits autour de vous et vous n'aurez qu'une envie, les fuir. Le ciel est vraiment très orageux en ce moment, et vous en aurez la preuve si vous êtes ascendant Balance, Bélier, Capricorne ou Cancer. Sinon, effectivement, c'est quelque chose qui se passe " ailleurs " et qui ne vous touche pas personnellement. Mais beaucoup d'entre vous seront dans l'empathie.

Gémeaux

Vous avez de beaux projets, 2e et 3e décan, mais vous doutez des promesses qu'on a pu vous faire et vous n'avez pas tort. Ne prenez rien au sérieux cette semaine. Même si cela vous semble être du béton, vous n'êtes pas à l'abri d'imprévus ou de retournements de situation. Cela dit, ils peuvent être en votre faveur si vous êtes du 3e décan né avant le 17 juin. Né après, rien n'avance comme vous le voudriez mais vous avez peut-être mis la charrue avant les bœufs...

Cancer

3e décan, né après le 13 juillet, il y a un gros conflit dans l'air, que ce soit avec vous-même ou avec un représentant de l'autorité, voire un parent dans certains cas. Il se peut que vous ayez pris une décision qui est comme une agression pour votre entourage, ou alors que vous subissez une situation très contraignante dont vous cherchez à vous débarrasser à tout prix. Et en effet, le moment est venu de mettre le poing sur la table ou d'accepter le changement.

Lion

Tout vous est permis ces jours-ci, vous sentez que vous n'avez pas d'obstacle, que vous avez une autoroute devant vous. Accélérez si vous êtes né après le 15 août. C'est vrai que vous avez un boulevard devant vous et que ce n'est pas terminé. Vous avez encore plusieurs mois pour finaliser un projet, tourner une page et passer à autre chose, ou encore changer de job et vous épanouir dans quelque chose de totalement nouveau et qui sera un vrai défi pour vous.

Vierge

Comme je vous le conseillais hier, vous serez très méfiant mais du coup vous le serez trop et vous risquez ainsi d'écarter des personnes qui veulent vraiment votre bien. C'est difficile de discriminer, j'en conviens, et vous ne pouvez pas faire marcher votre intuition car elle peut vous tromper en ce moment. Le mieux serait de demander conseil à une personne totalement extérieure à votre problème et qui vous donnera des solutions adaptées pour vous, et non pour elle !

Balance

Même si vous faites profil bas et que vous vous taisez pour ne pas alimenter les querelles, on va vous pousser dans vos retranchements, natif du 3e décan. Vous serez alors contraint à l'action, à prendre une décision ou à répliquer, ce que vous n'avez probablement pas envie de faire. Cela dit, pour certains natifs des 15, 16, 17 octobre l'enjeu est très important et il faut absolument qu'ils se défendent. Mais ne le faites pas tout seul, prenez conseil auprès d'une personne spécialisée.

Scorpion

2e décan, suivez vos intuitions, faites confiance à votre flair en toute circonstance. C'est votre plus grande force, surtout face à vos concurrents ou adversaires. Le ciel est toujours très orageux, pas directement pour le Scorpion mais vous pourriez avoir envie de vous mêler des querelles des autres et vous retrouver dans une tourmente où vous n'avez rien à faire... 1er décan, contacts, démarches, rendez-vous sont favorisés par un bon aspect ; profitez-en !

Sagittaire

3e décan, certes le ciel est remuant mais les aspects démontrent que vous êtes plein de force et de courage, en dépit des obstacles que la vie place sur votre route. Saturne est chez vous, vous le savez, et elle sera là en gros pendant toute l'année. Mais elle peut aussi jouer un rôle positif, dont vous ne vous rendrez compte qu'une fois Saturne partie. Vous aurez fait une expérience (parfois difficile) très formatrice et qui ajoutera sagesse et maturité aux qualités qui sont les vôtres.

Capricorne

Il y a urgence, en tout cas dans votre tête, à prendre une décision, 3e décan. Vous l'avez trop longtemps refusée mais à présent vous ne pouvez pas faire autrement. Ce n'est plus le moment de reculer et d'ailleurs la vie vous secoue dans tous les sens, justement parce que vous avez reculé au lieu d'avancer. Mais il est vrai qu'il y a un sacré lâcher-prise à effectuer et que quand on est Capricorne, on ne lâche pas facilement. C'est même très difficile pour vous !

Verseau

Né début février, tout baigne semble-t-il. Vénus stationne sur votre Soleil et vous pourriez bien, peu à peu, vous découvrir une belle complicité avec quelqu'un. Une personne que vous connaissez déjà à priori, mais que vous voyez à présent d'une autre manière. Et de cette complicité quasi fraternelle pourraient naître des sentiments plus amoureux... Mais attention aux aspects de Neptune en ce moment, ils peuvent être trompeurs et à l'origine d'illusions/désillusions.

Poissons

Comme je vous le disais hier, la méfiance est de mise toute la semaine, en particulier dans le domaine financier jusqu'à jeudi. Les chiffres pourraient bien vous trahir ! Refaites plusieurs fois additions et soustractions si vous vous attaquez à votre comptabilité, même si vous avez quelqu'un qui le fait pour vous : vérifiez bien que tout est en ordre. Né autour du 22 février, un contact ou un rendez-vous devrait tourner en votre faveur ; si vous avez quelque chose à demander, allez-y !