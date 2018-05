L'exposition nocturne à la lumière bleue augmenterait le risque de cancer

publié le 01/05/2018 à 16:52

On connaissait ses effets néfastes sur notre sommeil, mais la lumière bleue pourrait impacter directement notre santé. D'après une étude menée sous la direction du Barcelona Institute for Global Health, il y aurait un lien entre exposition nocturne à la lumière bleue et un risque plus élevé de développer un cancer de la prostate et du sein.



L'équipe de scientifiques s'est appuyée sur les données de 4.000 personnes, âgées de 20 à 85 ans et vivant dans 11 régions d'Espagne. Ce groupe de personnes comprenait des hommes et femmes atteints d'un cancer de la prostate ou du sein et des personnes qui n'étaient pas malades. Grâce à un questionnaire sur leur quotidien, les chercheurs ont mesuré l'exposition de ces personnes à la lumière artificielle dans leur domicile. Ils ont également mesuré le taux d'exposition de Madrid et Barcelone à la lumière artificielle, grâce à des photos prises par la station spatiale internationale.

Un risque jusqu'à 2 fois plus élevé

Les scientifiques ont ainsi découvert qu'à Madrid et Barcelone, les personnes exposées à une plus grande quantité de lumière bleue font face à un risque plus élevé de développer un cancer du sein (1,5 fois plus élevé) et de la prostate (2 fois plus élevé) que celles qui n'y sont pas exposées.

Comment expliquer que la lumière bleue soit si nocive ? La lumière naturelle est composée de longueurs d'ondes correspondants à des couleurs. Comme le rappelle Midi Libre, "le danger potentiel de la lumière bleue provient des longueurs d'onde les plus courtes". Celles-ci émettent une lumière bleu-violet est plus forte que la lumière bleue turquoise. "En raison de l'omniprésence de la lumière artificielle en milieu nocturne, déterminer si elle augmente ou non le risque de cancer est une affaire de santé publique", conclut une des auteures de l'étude.