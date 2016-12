REPLAY - Au programme : de la décoration simple, le gui d'un chêne très rare, des astuces pour des huîtres succulentes et de beaux verres en cristal à chiner !

Maison : une décoration parfaite pour le réveillon du Nouvel an

Rien de tel qu'une décoration simple et efficace pour une table de réveillon agréable. Commençons par les ballons : vous allez les attacher au dos vos chaises. Prenez du bolduc en guise de ficelle et scotchez tout simplement au dos de chaque chaise le bolduc avec, au bout, le ballon. Cela donnera tout de suite un air de fête à la pièce. Vous pouvez même écrire le nom des invités sur chaque ballon.





Si vous préparez un buffet, voici une autre solution : prenez votre poubelle, mettez des cailloux au fond et plein de ballons scotchés sur les pierres. Ou si vous n’avez pas de pierres en bas de chez vous, mettez des livres pour les coincer. Emballez la poubelle de papier cadeau. Sur le sapin, remplacez les boules et les guirlandes par des papillotes dorées et argentées que vous fixez aux branches avec des pinces à linge en bois. Les boules et les guirlandes, quant à elles, pourront être suspendues au lustre.

Jardin : du gui magique pour les fêtes

Pour avoir le parfait bisou, il faut choisir le bon morceau de gui. Et pourquoi pas celui que Panoramix, le druide, coupait avec sa serpe d'or sur un chêne. Pour les botanistes de l’âge des lumières, ces chênes gaulois n’étaient guère qu’une légende. Le gui, pour eux, ne pouvait être que sur les pommiers et les peupliers, voire les sapins. Jamais sur les chênes ! Aujourd’hui, nous avons la preuve que Panoramix a coupé du gui sur un chêne. Au 19ème siècle, Napoléon III, fasciné par la civilisation gauloise, fait retrouver enfin la mythique capitale celtique de Bibracte, sur le Mont Beuvray dans le Morvan.



Dans la foulée, toutes les sociétés savantes de province se passionnent pour l’époque gauloise et les botanistes partent à la recherche de chênes portant du gui. Ce qui jusqu’alors paraissait improbable. Pourtant, ils en trouvent. Ce sont des arbres magiques, donc rares. Mais il y en a néanmoins dans tout ce qui fut la Gaule. Il en fallait pour tous les druides. Le chêne est génétiquement résistant au gui. Seuls quelques rares mutants acceptent de vivre avec lui. Une mutation exceptionnelle donc divine. Ce n’est pas pour rien que le gui des chênes fait de la potion. On peut trouver ces chênes à gui sur lestetardsarboricoles.fr. Il y a également trois chênes magiques dans le Morvan, bien connus des botanistes de Bourgogne Nature, une association qui s’intéresse aussi aux arbres et qui publie une revue passionnante.

Cuisine : Variation sur les huîtres

Si certains d’entre-vous ont prévu quelques belles huîtres pour ce soir, voilà quelques idées pour les twister gentiment. Mettez simplement quelques très fins copeaux de foie gras sur vos huîtres ouvertes et un tour de poivre noir au moulin. C’est un accord terre-mer assez intéressant et un jeu de textures vraiment pas banal.





Si vous prenez des huîtres spéciales, vous pouvez les agrémenter d'un petit condiment : imaginez par exemple une brunoise de concombre, c’est-à-dire quelques tranches de concombre retaillées en tout petits cubes. Vous les assaisonnez avec quelques œufs de saumon et une goutte de sauce soja, et vous mettez le tout sur vos huîtres. Une cuillère à café, et voilà un autre jeu de textures franchement agréable et très rafraîchissant !

Brocante : chiner de beaux verres en cristal

Savoir déguster une belle cuvée de champagne, c’est tout un art. Alors pour s'initier quoi de mieux que chiner quelques verres de cristal ? Vous connaissez les grandes manufactures françaises, évidemment les plus recherchées : Baccarat, Sèvres, et Saint Louis. On trouve encore facilement leurs modèles aux puces et sur les brocantes. Pour une vingtaine d’euros pièce, vous pouvez vous offrir un bel ensemble. Attention, pensez quand même à vérifier que vous retrouvez leurs noms gravés au revers des pièces.



Pour ceux qui hésitent entre une coupe ou une flûte pour boire le champagne, c’est avant tout un problème de goût. Cependant, sachez que jusqu’à la fin du 18ème siècle, ce sont les flûtes qui l’emportent : elles offrent un avantage : on respire en même temps que l’on boit, c’est plus concentré, et l’effet euphorisant est plus rapide, la tête tourne plus facilement. En plus, dans une flûte on est obligé de boire à petites gorgées, une jolie façon de faire durer le plaisir. À l’époque, ce sont souvent les femmes qui choisissent les flûtes.