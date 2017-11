publié le 30/11/2017 à 06:22

Des fans du "gratte-langue", des accro à la brosse à dents deux faces, Sophie-Myriam Dridi, dentiste à Nice en voit défiler tous les jours dans son cabinet. "Ils pensent qu'en se brossant la langue, ils enlèvent les bactéries qui sont mauvaises (...) et aussi pour avoir meilleure haleine (...). On est dans un monde où il faut que tout soit aseptisé", explique la docteure Dridi. Comme de nombreux professionnels, elles lancent un message d'alerte.



Se laver la langue ? C'est une erreur. D'abord, elle se nettoie toute seule. Humidifiée par la salive, elle frotte le palais au moins 2.000 fois par jour. C'est doux et efficace. Tout le contraire du brossage, avec son cortège de petits bobos, desquamations, inflammations et même infections. "Quand vous altérez la surface de la langue, vous pouvez créer des micro-blessures (...). Une bactérie étrangère peut, à ce moment-là, entrer dans votre bouche et par cette petite plaie, infecter la langue", détaille Sophie Myriam Dridi.

Le risque, c'est justement d'abîmer nos papilles gustatives. Cela s'appelle une dysgueusie, un trouble du goût. Mais rassurez-vous, c'est passager. Seuls cas où le brossage de langue est tout de même conseillé : quand on fume, ou quand on a la bouche sèche.