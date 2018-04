et AFP

publié le 04/04/2018 à 09:08

Peur d'une "semaine blanche" pour la collecte de sang en mai. L'Établissement français du sang (EFS) a lancé un appel aux dons mardi 3 avril pour reconstituer les réserves de sang avant les ponts du moi de mai et assurer les besoins en transfusion des malades.



Les nombreux jours fériés du mois de mai, qui conduisent chaque année à une baisse de fréquentation des sites de prélèvements, sont redoutés par l'EFS. D'autant que le calendrier en 2018 ne joue pas en sa faveur : un pont et surtout une semaine avec deux jours fériés mardi 8 et jeudi 10 mai. Cette deuxième semaine de mai risque d'être une "semaine blanche" pour la collecte de sang.

L'EFS vise un niveau de 100.000 poches de sang en réserve au début du mois de mai, alors que le niveau actuel est de moins de 75.000 poches. 10.000 dons de sang quotidiens sont nécessaires pour répondre aux besoins des malades en France. Il faut renouveler le stock régulièrement : les plaquettes ne peuvent être conservées que 5 jours, et les globules rouges seulement 42 jours.

Nos réserves en sang s'affaiblissent. A l'approche des vacances et des ponts de mai, l'EFS lance un appel urgent au don. Venez donner votre sang dès maintenant ! Pour savoir où donner : https://t.co/aqdsnwNvv0 pic.twitter.com/wOtf2dpl6E — EFS (@EFS_Officiel) 3 avril 2018