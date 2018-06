3 conseils pour éviter que vos torchons deviennent des nids à microbes

publié le 14/06/2018 à 08:15

Ils sont utilisés tous les jours et pourtant ils pourraient rendre malades. Les résultats d’une étude sur les torchons de cuisine, présentés par des chercheurs de l’Île Maurice lors de la réunion annuelle de la Société américaine de microbiologie, sont affolants.



Sur 100 torchons analysés au bout d’un mois, la moitié avait développé des bactéries : 36,7% de coliformes, dont fait partie l’E.coli, 36,7% d’entérocoques et 14,3% de staphylocoques dorés.

La bactérie E.coli, si elle est la plupart du temps inoffensive, peut toutefois entraîner des diarrhées, douleurs abdominales et des vomissements. Les entérocoques sont connus pour être des bactéries très résistantes aux antibiotiques, et les staphylocoques dorés peuvent provoquer des intoxications alimentaires.

Pour éviter la prolifération de microbes dans votre cuisine, voici quelques gestes simples.

1. Fini les torchons multi-usages

S’essuyer les mains, sécher la vaisselle, nettoyer le plan de travail… Multiplier les usages d’un seul et même torchon est la cause principale du développement de bactéries. Notamment chez les non-végétariens, car les chercheurs ont établi que ces microbes étaient plus nombreux chez les consommateurs de viande.



Il est donc conseillé d’avoir un torchon par usage.

2. Un lavage quotidien

Dans l’idéal, les torchons doivent être passés à la machine tous les jours. Si ce n’est pas faisable, la BBC recommande de ne pas excéder trois jours d’utilisation consécutifs. Le lavage doit se faire au moins à 60 degrés, pour éliminer un maximum de bactéries. Il faut veiller à bien les sécher, car l’humidité favorise le développement de bactéries.

3. Opter pour des serviettes jetables

D’après l’étude, l’idéal reste de se débarrasser de ses torchons réutilisables, et opter pour les serviettes jetables. Étant à usage unique, ils empêchent la propagation des germes.