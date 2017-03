Stade Français : Guazzini "ne peut pas accepter que son club disparaisse"

publié le 16/03/2017 à 15:07

La fusion dès la saison prochaine de deux clubs historiques du rugby français, le Racing 92 et le Stade Français, annoncée lundi 13 mars, aura-t-elle lieu un jour ? De nombreux acteurs de l'ovalie vont en tout cas tenter de la faire capoter, en particulier du côté du Stade Français. Dès le lendemain, les joueurs ont voté une grève illimitée, avec l'intention de ne pas disputer leur match de Top 14 prévu samedi 18 mars à Castres. Jeudi 16 mars, sur RTL, l'ancien président du club aux éclairs et aux maillots roses, assure que "le Stade Français, ce n'est pas fini, attention".



"Il ne faut pas l'enterrer comme ça, poursuit Max Guazzini. On verra, j'espère qu'il y aura une solution. Je vois que les joueurs sont très mobilisés et le peuple du rugby est très mobilisé (...) On ne peut pas comme ça fondre plusieurs siècles d'histoire". Aussi, le cofondateur de la radio NRJ annonce qu'il soutiendra "forcément les joueurs et toute initiative qui permettra de sauver ce club, ça va de soi, parce que le Stade Français c'est une grande partie de ma vie, c'est mon affect, c'est presque comme un enfant, et c'est vrai que dans ces conditions, je vis des moments difficiles".

Président du Stade Français entre 1992 et 2011, date à laquelle il revend le club à Thomas Savare pour un euro symbolique, Max Guazzini assure qu'il n'a "rien contre le Racing et son président (Jacky Lorenzetti, ndlr). Mais vous comprenez bien que je ne peux pas accepter pas que mon club disparaisse. C'est humain. C'est vrai qu'il y a une logique industrielle, et moi je suis dans une logique humaine. Ce n'est pas la même chose". Fondé en 1892, le Stade Français a remporté huit titres de champion de France jusqu'en 1908, avant de renaître à partir dans les années 1990 pour décrocher six nouveaux sacres nationaux.