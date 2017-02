PSG-Barça : quel est leur programme lors des 7 jours qui précèdent le choc

ÉCLAIRAGE - Les retrouvailles entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone en 8e de finale aller de la Ligue des champions sont prévues le mardi 14 février (20h45).

Crédit : Emilio Morenatti/AP/SIPA Blaise Matuidi et Marco Verratti à la poursuite de Lionel Messi en avril 2015

par Gregory Fortune publié le 07/02/2017 à 16:26

La date est cochée depuis près de deux mois par les sympathisants parisiens, mais aussi les curieux et amateurs des grandes joutes européennes. Comme en 2012-2013 (quarts de finale), 2013-2014 (phase de poules) et 2014-2015 (encore en quarts), le PSG va devoir se frotter au Barça de Lionel Messi en Ligue des champions, sa quête ultime, cette fois dès les 8es de finale. Passer la soirée en amoureux ou suivre la rencontre : les moins chanceux/chanceuses vont probablement devoir choisir lors du match aller, programmé le mardi 14 février au Parc des Princes (match retour le mercredi 8 mars... date de la journée de la femme).



De ces "problèmes" de calendrier, les joueurs et leurs staffs n'en ont cure. Seul compte le fait d'arriver en forme, avec le maximum d'armes possibles, pour LE grand rendez-vous de cette saison - plus encore côté parisien, tant le scalp d'un très grand d'Europe se fait attendre depuis le rachat par les Qataris, en particulier de ce Barça. À chaque fois ces dernières années les Parisiens ont buté sur les Catalans, même lorsqu'ils leur ont tenu tête à l'aller comme au retour, en 2013 (2-2 au Parc des Princes, 1-1 au Camp Nou, élimination selon le critère des "buts comptent double à l'extérieur").



Toujours engagés sur quatre tableau, le PSG a néanmoins été un peu plus épargné que son adversaire après le retour de vacances début janvier. L'équipe de d'Enrique a disputé deux matches de plus, dix contre huit pour celle d'Emery, qui a bénéficié d'une semaine pleine de repos entre le 14 et le 21. Depuis, les rencontres s'enchaînent à nouveau tous les trois jours en moyenne, avec un bilan identique : quatre succès et un nul de part et d'autre. À sept jours du choc, il reste deux rendez-vous à négocier, si possible avec succès et sans blessés.

Un jour de récupération en plus pour Paris

Le programme du FC Barcelone est sans doute le plus compliqué à gérer. Pendant que Paris recevra Lille en Ligue 1 mardi 7 février (21h), avec une remaniée - Cavani, Lucas et Marquinhos certainement ménagés, Trapp, Pastore et Verratti aux soins -, Messi, Suarez & co. ont une finale de Coupe d'Espagne à aller chercher contre l'Atlético de Madrid (Neymar est suspendu). À la hauteur d'un "Clasico" en termes d'intensité, d'engagement. La victoire 2-1 lors de la première manche n'offre que peu de marge face aux partenaires de Griezmann.



Le PSG rejouera ensuite un jour avant le Barça, vendredi 10 février (20h45), contre Bordeaux à domicile, toujours en Ligue 1. Les Catalans n'auront que 72 heures de récupération après leur déplacement à Alavès, dans le Pays Basque, samedi 11 (16h15), sans compter le voyage à Paris. Quels seront les choix des deux coaches pour ces rencontres "moins" importantes sur le papier mais qui ne peuvent être négligées sous peine de pouvoir perdre du terrain en championnat sur Monaco et le Real Madrid ? Dilemme, problème de riche. Les compositions de départ seront scrutées à la loupe.

Les infirmeries se vident peu à peu

Du côté des infirmeries, l'état des lieux est pour l'heure le suivant. Comme Trapp (cuisse) et Verratti (mollet), Pastore (fatigue musculaire) est encore forfait pour la réception de Lille. Les deux premiers "font les entraînements avec le kiné, ils vont continuer quelques jours avec lui", a expliqué Emery. Le troisième "travaille également avec le kiné. La progression de la blessure est bonne mais pour revenir avec l'équipe, il va dire comment il va." En revanche, Di Maria et Meunier, qui étaient absents à Dijon, ont repris l'entraînement collectif.



À Barcelone, Iniesta et Busquets figurent dans le groupe retenu pour la demi-finale retour de la Coupe du Roi. "L'appel aux deux capitaines et au latéral (Lucas Digne) sont les grandes nouvelles dans le groupe convoqué pour la demi-finale retour de Coupe contre l'Atletico", a annoncé le Barça, qui devra par contre se passer des services du milieu offensif Rafinha, blessé. Iniesta n'a plus joué depuis le 19 janvier en raison d'une gêne à un mollet. Busquets avait été victime d'une grosse entorse à la cheville droite trois jours plus tard.