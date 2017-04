Pascal Praud : "Hélas, Bastia n'a plus sa place en Ligue 1"

et Loïc Farge

publié le 17/04/2017 à 08:29

Le match de la 33e journée de Ligue 1 entre Bastia et Lyon, interrompu par des échauffourées à la mi-temps, a été officiellement arrêté dimanche 16 avril sur décision des autorités préfectorales et des délégués de la Ligue de football professionnel (LFP). Le coup d'envoi de la rencontre avait déjà été retardé de près d'une heure par une première altercation avec une cinquantaine de supporters lors de l'échauffement des Lyonnais.



"Quand il faudra venir à Bastia, il ne faudra pas avoir la grippe ni la gastro, parce que cela va se régler comme d'habitude : comme des hommes, comme des Corses", lance Pascal Praud en citant les propos de François Ciccolini, entraîneur de Bastia lors du match aller entre les deux clubs. Le journaliste conclut fataliste que "Bastia, hélas, n'a plus sa place en Ligue 1".