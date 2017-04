"On ne peut pas jouer au foot dans de telles conditions", insiste Lizarazu

publié le 16/04/2017 à 22:05

C'est (malheureusement) le principal sujet de ce week-end de la 33e journée de Ligue 1 : les bagarres et agressions qui ont émaillé la rencontre de championnat entre Bastia et Lyon provoquent de nombreuses réactions, dont celle de l'ancien international français Bixente Lizarazu.



"On ne peut pas organiser des matches de foot si les joueurs peuvent être agressés sur le terrain. Ce n'est pas possible". Car en effet Mathieu Gorgelin et Anthony Lopes, les deux gardiens du club lyonnais, ont été brutalisés par des fans du SC Bastia qui n'avaient rien à faire sur la pelouse.

"Encore heureux que les joueurs n'aient pas réussi à jouer durant les 45 minutes de la première période. Le terrain doit être protégé de tout ça, il doit y avoir les joueurs et personne d'autre", a conclu Lizarazu. Le groupe de l'Olympique Lyonnais a quitté le stade plus d'une heure après la fin de la seconde échauffourée. Une enquête en flagrance pour "violences" a été ouverte par le procureur de la République, Nicolas Bessone. Ce dernier a confié l'enquête à la Direction départementale de la sécurité publique.