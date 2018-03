publié le 31/08/2016 à 17:37

Le 12 novembre 2015, Bob Bradley devenait le premier entraîneur américain nommé en France. L'ancien sélectionneur des États-Unis est toujours en poste au Havre (Ligue 2), détenu à 90% depuis juillet de la même année par son compatriote Vincent Volpe, PDG de la firme Dresser-Rand (présent dans l'énergie). D'ici quelques semaines et sauf incroyable retournement de situation (pas tout à fait à exclure), c'est un club de Ligue 1 qui passera sous pavillon US avec Frank McCourt à sa tête. Et pas n'importe lequel : le plus titré, l'Olympique de Marseille.



L'OM avait été racheté en décembre 1996 par le Franco-Suisse Robert Louis-Dreyfus. Quelques mois plus tard, en 1997, la société américaine IMG s'offrait 49% du RC Strasbourg (fin de l'aventure en 2003). Fin 2004, la firme japonaise Index Corporation devenait actionnaire majoritaire du Grenoble Foot 38 pour y rester sept ans. Cette année 2011 marque l'accélération des investissements étrangers dans l'hexagone. En mai, Qatar Investments Authotity achète le PSG à l'Américain Colony Capital et fait basculer le club dans une nouvelle dimension. En décembre, le Russe Dmitry Rybolovlev se paie l'AS Monaco.

Depuis 2015, ce sont les investisseurs chinois qui s'intéressent aux clubs français. Le 17 juillet, le FC Sochaux (Ligue 2), devient le premier club en Europe contrôlé par un groupe de "l'Empire du Milieu", en l’occurrence Ledus (éclairage). Le 12 août, l'Olympique Lyonnais annonçait la vente de 20% de ses parts au fonds Capital Partners. Quelques semaines plus tôt, l'AJ Auxerre (Ligue 2) en avait cédé 60% à ORG Packaging. Le quatrième club de Ligue 2 affichant pavillon étranger et dont l'objectif est de retrouver l'élite est le RC Lens. Depuis mai dernier, 65,4% du capital appartient à la société luxembourgeoise Solferino, les 34,6% restant étant à l'Athlético de Madrid.



Les principaux investissements étrangers dans le football français Crédit : AFP