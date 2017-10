publié le 20/10/2017 à 12:17

La 10e journée du championnat de France de Ligue 1 débute vendredi 20 octobre (20h45) au stade Geoffroy-Guichard, où Saint-Étienne accueille Montpellier. Si les supporters des Verts ne sont pas tous satisfaits par le jeu proposé par leur équipe version 2017-2018, le fait est là : l'ASSE occupe la 3e place du classement derrière le PSG et Monaco avant de se frotter au 11e.



Reste que quel que soit son parcours, cette saison comme les précédentes, le club stéphanois suscite toujours autant de passion. En témoigne ces demandes plus ou moins loufoques reçues régulièrement par ses dirigeants, du rêve d'un enterrement de vie de jeune fille dans le vestiaire des joueurs après un match à cette envie de papier peint siglé ASSE.

Plus déroutant encore, cette commande d'un cercueil aux couleurs du club et ces appels répétés pour inhumer un proche défunt sous la pelouse de Geoffroy-Guichard.

Par amour des Verts, les supporters n'ont parfois pas de limites Philippe Lyonnet, directeur de la communication de l'AS Saint-Étienne





"On peut faire beaucoup de choses par amour, on le dit dans la vie de tous les jours", résume Philippe Lyonnet, le directeur de la communication du décuple champion de France entre 1957 et 1981. Dans la vie de notre club, par amour des Verts, les supporters n'ont parfois pas de limites. Mais voilà, nous on est toujours émus quand on voit les demandes. Alors, il y en a qui sont totalement insolites et pas réalisables, mais beaucoup sont émouvantes".





L'homme en poste depuis depuis 2012 après un premier passage de 2007 à 2009 pense par exemple à ces supporters en situation précaire qui finissent par imaginer leur AS Saint-Étienne comme leur banquière. "Le club représente pour eux une bouée de sauvetage. On reçoit des courriers de gens en détresse qui nous demandent de leur prêter de l'argent".



Si l'ASSE ne peut pas exaucer tous les souhaits, elle ne dit pas non à tout et s'avoue heureuse d'accompagner parfois la passion de ses fans. Ainsi, un jour, un couple est venu expressément du Nord en camping-car pour que leur enfant naisse à Saint-Étienne. La petite Julia s'était vue offrir par les Verts son premier body.