Lyon-Dijon : le penalty de Lacazette était-il valable ?

publié le 19/02/2017 à 22:00

L'Olympique Lyonnais s'est imposé dans la douleur face à Dijon ce dimanche 19 février (4-2). Une victoire obtenue dans les dix dernières minutes et avec un penalty litigieux. À la 84e minute du match, le score est alors de 2-2 quand Mouctar Diakhaby, bousculé par Julio Tavares s'écroule dans la surface. L'arbitre de la rencontre, M. Millot, accorde le penalty aux Lyonnais et à Alexandre Lacazette. Le buteur français n'a pas manqué l'occasion de donner l'avantage aux siens.



Après la rencontre les Dijonnais se sont dit victimes d'une injustice. Pour eux, il n'y avait pas faute. Selon Matthieu Barberousse, rédacteur en chef adjoint à la rubrique football de L'Équipe estime que la faute devait bien être sifflée : "La polémique vient du fait que Lyon obtient souvent des penalty mais celui-là n'est pas totalement illogique non plus".