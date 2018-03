publié le 27/07/2016 à 16:52

Monaco a une chance de retrouver la Ligue des Champions cette année, aux côtés de l'OL et du Paris Saint-Germain. Le club du Rocher doit d'abord éliminer Fenerbahçe, qui reste sur quatre échecs en tours préliminaires de la Ligue des champions : deux lors du 3e tour de qualification, face au Young Boys Berne en 2010 et au Chakhtior en 2015, ainsi que deux durant les barrages (contre le Spartak Moscou en 2012 et Arsenal en 2013). Monaco peut encore rêver de la C1, grâce, notamment, à un Radamel Falcao en bonne forme (5 buts depuis la reprise).



D'ailleurs, les statistiques penchent en faveur de l'ASM. Depuis qu'ils sont contraints de participer au troisième tour préliminaire de la Ligue des champions, les clubs français se sont toujours qualifiés pour l'étape suivante. S'ils ont passé cette épreuve, Lyon (2013), Lille (2014) et Monaco (2015) n'ont toutefois pas réussi à accéder à la Ligue des champions, se faisant éliminer au tour suivant, en barrages. Si aucun accord n'a été trouvé pour le moment pour retransmettre le match sur une chaîne française, beIN Sports, qui diffusera le match retour au Stade Louis II dans une semaine, assure travailler sur le dossier.