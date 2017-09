publié le 05/09/2017 à 03:02

Après avoir réalisé une saison tout à fait honorable à la pointe de l’attaque de l’Olympique de Marseille, Bafetimbi Gomis a décidé de quitter le vieux Port pour rejoindre le club de Galatasaray en Turquie, au grand dam des dirigeants de l’OM. Dans les colonnes de L'Équipe, l’attaquant français explique une des raisons qui a motivé son départ dans le club d’Istanbul.



"Je me suis fait agresser par des supporters", assure le joueur de 32 ans, "ils ont voulu me taper, car ils me reprochaient, entre autres, de faire la panthère, ce qui faisait référence à Saint-Étienne". L’international français avait pris l’habitude de célébrer ses buts en mimant une panthère noire, un des symboles de l’ASSE. Dans cet entretien accordé au quotidien sportif, Bafétimbi Gomis assure que cet incident l’a "blessé" et a "pesé" dans son départ.

