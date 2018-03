Lacazette, Ghezzal, Tolisso... Génésio fait le point sur le mercato de l'OL

publié le 31/07/2016 à 19:00

Les joueurs de Bruno Génésio reçoivent Benfica en match amical dimanche 31 juillet. Une ultime répétition avant d'affronter le PSG lors du trophée des champions la semaine prochaine. Une échéance qui vient ponctuer une intersaison jugée satisfaisante par le technicien rhodanien. "On veut commencer la saison de la même manière qu'on l'a terminée", explique Bruno Genesio, interrogé par Bilel Ghazi, journaliste à L'Équipe et Sylvain Charley, journaliste pour RTL.



"Dans la composition d'équipe, beaucoup de choses vont se ressembler même si Lyon doit faire face à la tentative du PSG et son envie de recruter Lacazette", souligne Bilel Ghazi. Car au-delà de la sérénité affichée par le club, l'été lyonnais est rythmé par plusieurs dossiers brûlants dont le dénouement dictera la suite du mercato du club. Avec les dossiers Tolisso, Lacazette, Ghezzal et Valbuena, les hommes de Jean-Michel Aulas sont au coeur de l'actualité du marché des transferts. Bruno Genesio fait le point sur la situation

Alexandre Lacazette pourrait continuer avec l'OL

L'entraîneur de l'OL est très clair à ce sujet : "les joueurs, par définition, peuvent partir. Il y a des offres qui ne se refusent pas. Ma volonté et mon devoir en tant qu'entraîneur c'est que les meilleurs joueurs restent et Lacazette est très important pour l'équipe. J'ai l'assurance de mon président que l'on gardera ce joueur. On ne sait néanmoins jamais ce qui peut se passer jusqu'au 31 août". Devant l'intransigeance de l'OL, le PSG semble d'ailleurs avoir fait de Jesé sa priorité. Mais une nouvelle offre d'Arsenal pour Lacazette n'est pas à exclure dans les prochains jours.



Dans une précédente version de cet article, nous avions attribué une déclaration incorrecte à M. Génésio, affirmant que "si Alexandre Lacazette le souhaite, il peut quitter l'OL". Cette phrase n'a jamais été prononcée par l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, qui a expliqué que "par définition, un joueur peut partir" sans pour autant évoquer l'attaquant international français.



La rédaction numérique de RTL présente ses excuses à l'Olympique Lyonnais, Messieurs Génésio et Lacazette, ainsi qu'à ses lecteurs pour cette imprécision.

Pourquoi Corentin Tolisso a choisi de rester

Ardemment courtisé par Naples, Corentin Tolisso a choisi de rester une saison de plus dans son club formateur, malgré une offre supérieure à 25 millions d'euros. Une prime à la stabilité qui doit beaucoup au discours tenu par Bruno Genesio à son milieu de terran. "J'ai un métier d'entraîneur, je respecte la stratégie du club et s'il voulait partir on l'aurait laissé, s'il voulait rester, on aurait été ravis", confie-t-il. "J'ai été sincère avec le joueur, je lui ai dis ce que j'avais à dire et il a fait son choix".

Le dossier Rachid Ghezzal au point mort

Révélation de la saison dernière et homme fort de la remontée lyonnaise en deuxième partie de saison, Rachid Ghezzal a été temporairement écarté du groupe professionnel. En cause, son refus de prolonger à l'OL aux conditions proposées par Jean-Michel Aulas. Le bras de fer s'éternise, au grand dam de son entraîneur.



"C'est dommage. Il faut savoir décider, et je trouve que l'exemple de Corentin est un formidable moteur pour le club car il y a un projet sportif à Lyon auquel ne semble pas prendre part Rachid Ghezzal", confie-t-il, assurant que la proposition du club "est pourtant très correcte".



Selon lui, il est dans l'intérêt de toutes les parties que Ghezzal prolonge son contrat. "J'ai besoin des très bons joueurs pour réaliser une très bonne saison et il fait partie de ces bons joueurs. Mais je ne peux pas le forcer". Selon Bilel Ghazi, "il y a une volonté des dirigeants d'être fermes sur ce sujet et c'est une décision assez complexe à prendre".

Nabil Fékir bientôt à son meilleur niveau

De retour d'une longue indisponibilité en fin de saison dernière, Nabil Fékir avait connu quelques difficultés à s'inscrire dans un collectif lyonnais tournant à plein régime. Bruno Genesio admet "quelques inquiétudes" au regard de ses difficultés "à revenir dans l'exigence du haut niveau". Il semble qu'elles soient désormais dissipées. "Il a retrouvé ses qualités athlétiques et je pense que l'on reverra le très bon Nabil au mois de septembre. C'est un atout qu'on retrouve cette saison et dont l'absence nous a pénalisé l'an passé".