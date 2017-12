Kevin Trapp vers la sortie au prochain mercato ?

publié le 23/12/2017 à 16:59

Après Lucas, Di Maria et Pastore, le Paris Saint-Germain pourrait avoir trouvé une nouvelle piste pour dégraisser son effectif et se conformer au fair-play financier. Le gardien remplaçant, l'Allemand Kevin Trapp, pourrait quitter le club au mercato d'hiver, a expliqué son agent samedi. "Si une opportunité apparaît, Kevin quittera Paris", a affirmé Jörg Neubauer au média Sport1.



Ces propos s'ajoutent à ceux du gardien de 27 ans qui, en novembre dernier, avait déjà admis que sa "situation était compliquée": "Si je veux aller au Mondial, et c'est mon grand objectif, je sais que je dois jouer", avait affirmé celui qui est actuellement en compétition avec Bernd Leno (Leverkusen) pour le poste de troisième gardien de la Mannschaft, derrière Manuel Neuer et Marc-André Ter Stegen.

Trapp, dont la route est barrée par le Français Alphonse Areola dans les cages parisiennes, n'est apparu que deux fois en championnat comme titulaire cette saison.

Le club pourrait ne pas s'opposer à son départ dans la mesure où il est dans l'obligation de dégraisser son effectif durant le mercato hivernal pour espérer rester dans les clous du fair-play financier.