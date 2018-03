Jérémy Mathieu ne voudrait plus jouer les "bouche-trous" avec les Bleus

publié le 30/09/2016 à 18:37

L'équipe de France de football a connu un forfait en ce vendredi 30 septembre. Dans l'après-midi, un communiqué de la Fédération française de football indiquait que Jérémy Mathieu n'allait pas rejoindre le groupe qui affrontera la Bulgarie au Stade de France (7 octobre) avant de se rendre aux Pays-Bas (le 10 octobre). Remplacé par Eliaquim Mangala, le défenseur du FC Barcelone ne rejoindra pas les Bleus pour une raison restée floue dans le communiqué de la FFF. En effet, cette dernière évoquait une décision prise "au terme d'un échange" entre le joueur et Didier Deschamps.



Mais selon les informations de RTL, Jérémy Mathieu aurait exprimé au sélectionneur son désir de ne pas évoluer avec la France dans les conditions actuelles. Nos sources font état d'une volonté de ne plus être un "bouche-trous" au sein des Bleus. Régulièrement appelé par Didier Deschamps, le défenseur remplaçant au Barça ne compte finalement que 5 sélections en équipe de France et semblerait lassé de ne pas avoir réellement sa chance.