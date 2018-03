Monaco met la pression, le maintien se complique pour Reims

publié le 30/04/2016 à 18:45

Monaco a mis la pression sur Lyon en s'emparant de la deuxième place du championnat de France après son succès contre Guingamp (3-2), alors que Nice, défait à Nantes (1-0) décroche de la course au podium à deux journées de la fin de la saison. Face à Guingamp, ils ont encore encaissé deux buts, sur deux erreurs défensives (3-2), mais se sont finalement donné une occasion rêvée de s'offrir une deuxième place cruciale pour les deux clubs, qui espèrent accrocher ainsi une qualification directe pour la phase de groupe de la Ligue des Champions. Les joueurs de la Principauté, qui comptent provisoirement 3 longueurs d'avance sur Lyon, sont donc assurés de disputer une "finale" pour la seconde place lors de la journée suivante, face aux joueurs lyonnais.





Reims a perdu très gros et a considérablement compliqué ses chances de maintien en s'inclinant à domicile (3-2) face à Montpellier, samedi lors de la 36e journée de Ligue 1. Après l'ouverture du score de Camara (38), Oniangué a égalisé (83) mais dans la foulée Congré (84) puis Sanson (86) ont assommé Reims. Le dernier but de Bifouma dans le temps additionnel n'a rien changé pour les locaux. Les Rémois, qui n'ont pris que quatre points en huit matches, restent en effet 18e et premiers relégables avec 36 unités au compteur, à une longueur du Gazélec Ajaccio. Dans les autres rencontres, Lille s'est imposé à Lorient (0-1), Bastia a fait match nul sur la pelouse de Caen (0-0) et Troyes s'est incliné sur sa pelouse face à Bordeaux (2-4).

Ligue 1-36e journée : résultats, programme et classement

Vendredi 29 avril :

PSG-Rennes : 4-0

Samedi 30 avril :

Nantes-Nice : 1-0

Saint-Étienne - Toulouse : 0-0

Monaco-Guingamp : 3-2

Lorient-Lille : 0-1

Caen-Bastia : 0-0

Reims-Montpellier : 2-3

Troyes-Bordeaux : 2-4

21h Lyon-Ajaccio



Dimanche 1er mai :

17h Angers-Marseille

