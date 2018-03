publié le 11/03/2018 à 16:15

Une victoire en Coupe d'Europe pour mieux repartir en championnat ? En février, après les succès contre Villareal (3-1 puis 1-0), cela ne s'est pas passé comme ça pour l'OL, tenu en échec à Lille puis par Saint-Étienne dans la foulée de ses deux manches en 16es de finale de la Ligue Europa.



Trois jours après leur coup de maître sur la pelouse du CSKA Moscou (0-1), qui les placent en ballottage très favorable pour les quarts, les Lyonnais (4es de Ligue 1) se frottent sur leur pelouse à Caen (12e). Gones et Normands se sont affrontés il y a seulement 10 jours, en quart de finale de Coupe de France, avec un succès des seconds (1-0).

Lyon reste sur une série de trois défaites et trois nuls en L1, qui l'a considérablement éloigné du podium. À l'inverse, Caen n'a été battu qu'une fois lors de ses cinq derniers matches et n'a plus connu la défaite à domicile depuis le 19 janvier contre un autre Olympique, Marseille.

L1- 28e journée : programme et classement

Vendredi 9 mars :



20h45 : Strasbourg - Monaco



Samedi 10 mars :

17h00 : PSG - Metz

20h00 : Bordeaux - Angers

Dijon - Amiens

Lille - Montpellier

Nantes - Troyes

Rennes - Saint-Etienne



Dimanche 11 mars :

15h00 : Guingamp - Nice

17h00 : Lyon - Caen

21h00 : Toulouse - Marseille