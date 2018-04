publié le 24/04/2018 à 20:00

Parfum de renouveau avant un choc entre habitués. Respectivement tombeur de Manchester City et du FC Barcelone en quart de finale en faisant souffler un vent de folie, Liverpool et l'AS Rome ouvrent le bal de ces demies de la Ligue des champions. Les Reds n'avaient plus atteint le dernier carré depuis 10 ans. Pour la Roma, c'est tout simplement une première dans l'ère moderne.



Les plus anciens se souviennent d'une finale de Coupe d'Europe d'Europe des clubs champions, appellation de l'épreuve jusqu'en 1991, entre les clubs italien et anglais en 1984. Sur sa pelouse, l'AS Rome s'était inclinée 1-0. 34 ans plus tard, elle se frotte à la meilleure attaque de la compétition cette saison avec 33 buts (record pour un club anglais).

Mercredi 25 avril, la deuxième demi-finale aller opposera le Bayern Munich, 5 fops sacré dans l'épreuve reine, au Real Madrid, double tenant du titre et détenteur du record de titres (12).

Ligue des champions : le mprogramme

Tous les matches à 20h45.



Mardi 24 avril :

Liverpool - AS Rome



Mercredi 25 avril :

Bayern Munich - Real Madrid



Mardi 1er mai :

Real Madrid - Bayern Munich



Mercredi 2 mai :

AS Rome - Liverpool



Finale samedi 26 mai à Kiev

