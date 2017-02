publié le 15/02/2017 à 20:15

Les 8es de finale aller de cette édition 2016-2017 ont démarré tambour battant mardi 14 février avec la démonstration du PSG contre le Barça (4-0) et la courte mais précieuse victoire contre le cours du jeu de Benfica sur le Borussia Dortmund (1-0). Ils se poursuivent avec deux nouvelles affiches - les quatre dernières, avec Manchester City-Monaco, auront lieu la semaine prochaine.



À l'Allianz Arena de Munich, deux habitués à ce niveau de la compétition se retrouvent : le Bayern et Arsenal. Si les Allemands ont les faveurs des pronostics, ils restent sur des prestations mitigées en championnat. De quoi laisser une ouverture pour les Gunners ? Les chiffres ne parlent pas pour les hommes d'Arsène Wenger, qui restent sur six échecs consécutifs en 8es.

À Madrid, le Real, tenant du titre, s'attend à "souffrir" face aux Italiens de Naples, selon les mots de son entraîneur Zinédine Zidane. Mais le champion du monde 1998 peut compter sur son attaquant vedette, Cristiano Ronaldo, bien présent dans le groupe malgré un coup reçu à la jambe quatre jours plus tôt en Liga. Le Napoli pointe en 3e position de son championnat.

La rédaction vous recommande