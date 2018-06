publié le 20/06/2018 à 16:01

La mode s'invite sur les pelouses russes. La Coupe du Monde a débuté jeudi 14 juin en Russie, et c'est aussi l'occasion pour les joueurs d'arborer leurs maillots édition 2018.



Adidas, Nike, New Balance, Hummel, Errea, Umbro, Puma et Ulhsport : ce sont 8 équipementiers qui se partagent les 32 équipes sélectionnées cette année.

Du côté des Bleus, c'est Nike qui habille les hommes de Didier Deschamps. Avec un choix classique cette année : un maillot bleu, l'autre blanc. Lors de la dernière compétition il y a quatre ans au Brésil, l'équipe de France arborait une marinière signée Jean-Paul Gaultier.

Le maillot du Nigéria a déjà été victime de sa popularité, et était en rupture de stock sur le site de Nike le jour-même de sa sortie le 1er juin. Jaune, vert, blanc, rouge... C'est à vous de voter pour le plus beau maillot de ce Mondial 2018.