Monaco va-t-il se faire piller ? À quoi joue Antoine Griezmann ?

publié le 29/05/2017 à 12:56

Pas de joueur invité mais un programme aussi dense qu'alléchant dans l'émission de Bixente Lizarazu en cette fin mai 2017. Autour de Sylvain Charley et Bertrand Latour, l'ancien défenseur passe en revue les grands sujets de l'actualité la plus récente du ballon rond.



Premier thème abordé, le PSG. Quel est le vrai bilan de la saison du club de la capitale ? Est-elle ratée ou honorable avec trois trophées décrochés ? Unai Emery peut-il toujours faire progresser son équipe la saison prochaine ? Quelles recrues pour aller plus loin en Ligue des champions, avec le probable nouveau directeur sportif Antero Henrique ?



"Monaco, la rançon de la gloire ?", s'interroge ensuite "Liza". Les Monégasques résisteront-ils à leur succès cette saison et au début de pillage de leurs meilleurs joueurs au mercato ? Enfin, à quoi joue Antoine Griezmann ? Va-t-il rejoindre Manchester United ? Pour en parler, Arnaud Ramsay, auteur d'une biographie de l'attaquant intitulée "Derrière le sourire".



Dans le "Conseil de l'Europe", les trois acolytes se demandent si Arsène Wenger a sauvé sa tête avec la victoire méritée d'Arsenal contre Chelsea en Cup ; hommage rendu à Francesco Totti, qui quitte l'AS Rome en seigneur ; et pour conclure, focus sur la finale de Ligue des champions excitante entre le Real Madrid et la Juventus Turin, samedi 3 juin à Cardiff.