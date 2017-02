publié le 10/02/2017 à 20:57

Ces jours-ci, Yannick Noah est à Genève en tant que capitaine de l'équipe de France en Fed Cup. Autour de lui une équipe 100 % féminine composée d'Alizée Cornet, Pauline Parmentier, Kristina Mladenovic et Amandine Hesse. Caroline Garcia et Océane Dodin ayant passé la main. Samedi 11 février, Alizée Cornet et Kristina Mladenovic affronteront les Suissesses pour le premier tour de la compétition. Et pour Yannick Noah, "c'est un vrai bonheur. Je suis content de l'équipe, demain on va en découdre, mais la préparation s'est très bien passée", raconte-t-il au micro de RTL. Fidèle à lui-même, le tennisman veut "positiver un minimum", et souligne que, quand bien même une des filles pourrait se blesser sur le terrain, l'équipe est composée de quatre personnes donc, "même dans le pire des cas, on va terminer sur le terrain, raquette en main".



Yannick Noah est également revenu sur le refus d'Océane Dodin et de Caroline Garcia de participer au tournoi. S'il dit ne pas leur en vouloir, le capitaine de l'équipe estime qu'"à partir du moment où on a été aidé par une fédération, ce serait judicieux de renvoyer un peu l'ascenseur", et que les deux joueuses ont raté là une belle opportunité. Et d'avouer ne pas comprendre leur décision. "En tant que joueur de tennis français, ou quelque soit le sport, à partir du moment où on vous propose de faire partie de l'équipe de France, refuser c'est quelque chose que je ne comprends pas. Je pense qu'elles passent à côté de quelque chose" confie-t-il ainsi.

Son alter ego : Marie Pierce

Pour l'assister dans cette Fed Cup, Yannick Noah peut compter sur le soutien indéfectible de Marie Pierce, co-entraîneur. Et pour le Français, la joueuse possède quelque chose, que personne d'autre dans le paysage du tennis français, n'a. "Elle ne vient pas du système fédéral français habituel, elle, elle vient de l'école américaine", explique-t-il ainsi. "Et par rapport à ce que j'amène je pense qu'on est vraiment complémentaire. C'est pour cela que j'ai besoin d'elle et ça se passe très bien", ajoute-t-il. "C'est quand même une fille qui a une expérience du très haut niveau, elle a gagné deux Grand Chelem, elle a gagné une Fed Cup. J'ai vraiment besoin de son regard pour le mettre au service de l'équipe." De l'avis du tennisman, lorsqu'il a pris la tête de l'équipe de France, il n'a pas hésité une seule seconde. Dans un milieu très masculin, Yannick Noah voulait une femme à ses côtés au service de l'équipe. "Et la seule avec laquelle, vraiment, je pensais pouvoir travailler, c'était Marie", conclut-il.