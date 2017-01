Déjà privés de certains joueurs phares, Guy Novès a également dû faire face aux forfaits de cinq joueurs depuis le rassemblement en stage de préparation.

25/01/2017

Les temps sont durs pour le XV de France. Alors que l'équipe de France de rugby se prépare en vue du Tournoi des Six Nations, les forfaits pleuvent. Ainsi, Guy Novès a convoqué mercredi 18 janvier un groupe de 32 joueurs pour préparer au mieux l'échéance annuelle qui démarrera avec un face à face alléchant avec l'Angleterre, tenante du titre.



Mais les plans de Guy Novès, qui a pris les manettes du XV de France après la Coupe du monde 2015, sont aujourd'hui contrariés par de nombreuses blessures dans les rangs tricolores. Wesley Fofana, titulaire indiscutable au centre, a été victime d'une rupture du tendon d’Achille avec l'ASM Clermont et est dores et déjà forfait pour l'ensemble de la compétition. Un véritable coup dur qui allait en entraîner d'autres.



Au total, cinq joueurs ont déclaré forfait pour le stage de préparation. Outre Wesley Fofana, son remplaçant Henry Chavancy, blessé aux cervicales, a également été contraint de déclarer forfait alors qu'il était convoqué pour la première fois dans ce groupe France. Deux forfaits qui ont profité au Toulonnais Matthieu Bastareaud, enfin appelé par le sélectionneur Guy Novès.

Les avants ne sont pas épargnés

Mais les lignes avant ne sont pas non plus épargnées. Dans le groupe de 32 joueurs retenus dans un premier temps par le patron tricolore, trois ont dû quitter prématurément le stage de préparation. Et autant dire que les joueurs du Racing-Métro ne sont pas épargnés. Après Henry Chavancy, le pilier Eddy Ben Arous et le talonneur Camille Chat ont dû déclarer forfait pour le début de la compétition. Ils sont respectivement remplacés par le Toulonnais Xavier Chiocci et le Toulousain Christopher Tolofua.



Enfin, le Parisien Raphaël Lakafia est le dernier de la liste à avoir été contraint de déclarer forfait. Le troisième ligne du Stade Français, blessé à un genou ce weekend, a quitté ses coéquipiers alors que l'encadrement tricolore n'a toujours pas annoncé son remplaçant. Des forfaits qui s'inscrivent dans la continuité des absences, connues de longues dates, de François Trinh-Duc, Jefferson Poirot ou encore Charles Ollivon.

Le groupe appelé par Guy Novès

Avants (17) : Uini Atonio (La Rochelle), Cyril Baille (Toulouse), Mohamed Boughanmi (La Rochelle), Xavier Chiocci (Toulon), Christopher Tolofua (Toulouse), Guilhem Guirado (Toulon/cap), Clément Maynadier (Bordeaux-Bègles), Rabah Slimani (Stade Français), Arthur Iturria (Clermont), Yoann Maestri (Toulouse), Julien Le Devedec (Brive), Sébastien Vahaamahina (Clermont), Louis Picamoles (Northampton/ENG), Kévin Gourdon (La Rochelle), Damien Chouly (Clermont), Loann Goujon (Bordeaux-Bègles), Fabien Sanconnie (Brive)



Arrières (14) : Maxime Machenaud (Racing 92), Baptiste Serin (Bordeaux-Bègles), Jean-Marc Doussain (Toulouse), Camille Lopez (Clermont), Yann David (Toulouse), Mathieu Bastareaud (Clermont), Rémi Lamerat (Clermont), Gaël Fickou (Toulouse), Yoann Huget (Toulouse), Djibril Camara (Stade Français), Noa Nakaitaci (Clermont), Virimi Vakatawa (FFR), Geoffrey Palis (Castres), Scott Spedding (Clermont)