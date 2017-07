Tour de France 2017 : un contre-la-montre de 14 km pour commencer

publié le 01/07/2017 à 07:00

Comme en 2015 à Utrecht, en 2012 à Liège, en 2010 à Rotterdam, en 2009 à Monaco et en 2007 à Londres, le Tour de France s'ouvre par un petit contre-la-montre également appelé prologue, samedi 1er juillet 2017 à Düsseldorf. Un aller-retour de 14 km le long du Rhin, agrémenté d'une courte boucle en centre-ville, attend les 198 coureurs pour ce 22e départ de l'étranger.





Le parcours, plat, privilégie pleinement la puissance même si la pluie annoncée risque de modifier la donne. À peine treize virages ou courbes sont recensés, moins d'un par tranche kilométrique, pour rejoindre l'arrivée jugée à proximité du centre d'expositions de la grande ville allemande (630.000 habitants), capitale du Land de Rhénanie du Nord-Westphalie.

Il y a deux ans, l'Allemand Tony Martin s'était incliné pour 5 secondes devant l'Australien Rohan Dennis (vainqueur à la moyenne-record de 55,45 km/h), avant de s'emparer trois jours plus tard du maillot jaune. Martin, champion du monde du contre-la-montre, se présente de nouveau en position de favori. Mais l'exemple de Dennis incite à accorder une chance à ses rivaux attendus, le grand espoir suisse Stefan Küng, le Néerlandais Jos van Emden, le Slovène Primoz Roglic et l'Espagnol Jonathan Castroviejo notamment.



Du côté des favoris pour le classement général, l'Australien Richie Porte et le Britannique Chris Froome ont l'occasion de prendre du temps sur leurs adversaires. Les grimpeurs, le Colombien Nairo Quintana et le Français Romain Bardet, peuvent déjà concéder de précieuses secondes. Le premier coureur doit s'élancer à 15h15, le dernier, Froome, à 18h32. L'autre "chrono" de cette 104e édition est prévue à la veille de l'arrivée, le samedi 22 juillet, dans le cadre somptueux de Marseille (22,5 km).

Tour de France 2017 : le parcours de la 1re étape Crédit : Sophie RAMIS, Paul DEFOSSEUX / AFP