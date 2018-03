publié le 25/07/2016 à 18:35

Christopher Froome était une fois de plus intouchable en cette 103 ème édition du Tour de France. À 31 ans, le Britannique a déjà gagné son 3 ème Tour de France en 4 participations : une véritable performance. Derrière lui, le Français Romain Bardet et le colombien Nairo Quintana complètent le podium.



L'édition 2016 a été marquée par de nombreux abandons dus à des chutes. Parmi ces coureurs, Mark Cavendish et surtout l'espagnol Alberto Contador, l'un des favoris pour le classement final. L'image forte du tour reste celle de Froome à pied dans le Mont Ventoux, après une chute provoquée par une moto bloquée par les spectateurs. Le Britannique se retrouvait alors à la 6ème place du classement général. Mais une réunion des commissaires de course lui a permis de retrouver sa première place.

Le seul Français a avoir marqué les esprits est Romain Bardet de l'équipe AG2R La Mondiale, deuxième au classement général. Le coureur de 25 ans a signé la meilleure performance de sa carrière au terme d'un Tour de France parfaitement maîtrisé. Celui-ci a même gagné une étape de prestige dans les montagnes de Saint-Gervais-les-Bains. Pour rappel, Jean-Christophe Péraud, lui aussi de l'équipe AG2R La Mondiale, était le dernier Français à avoir atteint ce stade, en 2014.

Tour de France 2016 : les chiffres à connaitre Crédit : Montage RTL