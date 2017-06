Quinté + : les favoris du Prix Région Normandie

publié le 20/06/2017 à 06:39

La course du mardi 20 juin a lieu à l’hippodrome de Dieppe. Le montant de la tirelire est de 1 million d’euros. Le départ du Prix Région Normandie sera donné à 13h47. 16 partants sont en lice, sur une distance de 3.800 mètres. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 4, Papille d'Or

Cote entre 6 et 7/1. Il vient d'être malheureux à Auteuil mais il vaut mieux que cela. Je suis confiant.

Le 7, Race to Glory

Cote entre 7 et 8/1. Il vient de surprendre dans un quinté d'Auteuil. Il doit confirmer dans ce lot plus modeste.



Le 6, Maranjou

Cote entre 10 et 12/1. Il est en forme et a déjà réussi sur l'hippodrome.



Le 1, Golden Chop

Cote entre 5 et 6/1. Je redoute un peu son poids élevé par cette forte température mais son entourage est confiant.



Le 12, Linodargent

Cote entre 9 et 10/1. C'est la ligne de Maranjou.



Le 5, He Loves Me

Cote entre 13 et 15/1. Il a toujours terminé dans les 3 cette année mais là il monte de catégorie. À voir.



Le 2, Buck's Bank

Cote entre 13 et 15/1. Il vaut ce lot. Mais si ce n'est pas pour cette fois ce sera pour la prochaine.



Le 8, Babal Shams

Cote entre 15 et 16/1. Il est irrégulier mais il peut faire l'arrivée dans un bon jour.

Le bon favori

Le 4, Papille d'Or





Il appartient à un entourage sympathique. C'est un sauteur costaud. Il devrait bien se comporter dans cette épreuve.