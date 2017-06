Quinté + : les favoris du Prix de Cognat-Lyonne

publié le 19/06/2017 à 08:47

La course du lundi 19 juin a lieu à l’hippodrome de Vichy. Le montant de la tirelire est de 1 million d’euros. Le départ du Prix de Cognat-Lyonne sera donné à 13h47. Quelque 18 partants sont en lice, sur une distance de 2.850 mètres. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 14 : Avrik de Guez

Cote entre 3 et 4/1. JMB dit passer une bonne journée et celui la a déjà gagné sur la piste, est en forme et déferré.

Le 18 : Victoria du Viaduc

Cote entre 6 et 8/1. La plus riche du lot. Elle débute sur l'hippodrome en étant bien engagée.



Le 17 : Aribo Mix

Cote entre 8 et 9/1. Ma dernière minute. Il est régulier et son écurie est en forme.



Le 9 : Userio de Carvel

Cote entre 10 et 12/1. Le plus riche du 1er échelon. Il est déferré et peut surprendre dans ces conditions.



Le 13 : Tessy du Moulin

Cote entre 12 et 14/1. Elle vient de se mettre en évidence et a préféré cet engagement à un autre à Vincennes. Méfiance...



Le 7 : Un Rêve de Star

Cote entre 12 et 14/1. Il ne le sera jamais puisqu'à neuf ans sa carrière est derrière lui. Mais il conserve de beaux restes.



Le 4 : Anduro des Landes

Cote entre 18 et 20/1. Il débute lui aussi sur la piste mais son écurie n'est pas trop en forme. À voir...



Le 5 : Aravis Roc

Cote entre 21 et 24/1. Un outsider pour une petite place.

Le bon favori

Le 14, Avrik de Guez, cote entre 3 et 4/1. JMB dit passer une bonne journée et celui la a déjà gagné sur la piste, est en forme et déferré.