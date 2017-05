Quinté + : les favoris du prix de la ville de Nogent-sur-Marne

publié le 19/05/2017 à 06:37

La course du vendredi 19 mai a lieu à l’hippodrome de Paris-Vincennes. Le montant de la tirelire est de 1 million d’euros. Le départ de la course du Prix de la ville de Nogent-sur-Marne sera donné à 20h15. 18 partants sont en lice, sur une distance de 2.850 mètres. Les favoris de Bernard Glass :





Le 7, Bad boy du dollar

Cote entre 10 et 12/1.

Il est cette fois déferré et même s'il n'est pas à 100% selon son entourage il a le droit de bien faire dans ce lot. Je le tente en tête.

Le 1, Blues d'Ourville

Cote entre 9 et 11/1.

Il vient de jouer de malchance dernièrement dans une course visée. C'est une question de sagesse hélas.



Le 18, Vinochka

Cote entre 10 et 12/1.

La plus riche qui est en forme et bien engagée. Chance logique.



Le 12, Clif du Pommereux

Cote entre 13 et 14/1.

Un Roger drivé par Bazire. Il n'a plus gagné depuis longtemps mais il peut se placer.



Le 16, Specialess

Cote entre 6 et 7/1.

Ma dernière minute. Je l'ai placé trop loin car c'est un bon cheval, certes meilleur sur plus court, mais drivé par Nivard. On peut le remonter.



Le 8, Vic du Pommereux

Cote entre 13 et 15/1.

Le 3e Roger. Pour une cote.



Le 3, Cere Josselyn

Cote entre 13 et 15/1.

Il n'a pas de marge mais son entourage semble confiant.



Le 17, Venus de Bailly

Cote entre 11 et 13/1.

Elle me parait en perte de vitesse mais là c'est Thomain qui lui est en pleine forme.

