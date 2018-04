Quinté + : les favoris du Prix du Pavillon Royal

publié le 15/04/2018 à 07:48

18 chevaux seront au départ du Prix du Pavillon Royal, ce dimanche 15 avril. Le départ est prévu à 15h15 et la course se déroule à l'hippodrome de Paris-Longchamp sur une distance de 2.000 mètres. Voici les favoris de Dominique Cordier :



Le 11: Dance with the Stars

Le 6 : Margari

Le 3: Octoking



Le 15 : Moonwalk Step



Le 9 : Fils Prodigue



Le 17 : Full Court Press



Le 4 : Idle Wheel

Le bon favori

Le 10, Amirvann pourrait faire la surprise après avoir brillé dans des handicaps quintés en 2016.