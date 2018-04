Quinté + : la dernière minute du Prix de la Lorraine

publié le 14/04/2018 à 07:10

17 partants s’élanceront, à 15h15, au départ du Prix de la Lorraine ce samedi 14 avril à Paris-Vincennes. La course se déroule sur une distance de 2.100 mètres. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 5 : Blue Story

cote entre 6 et 7/1. Ils sont nombreux à pouvoir s’imposer. Pour elle, cela sent la course visée et on peut faire confiance à Pierre Levesque.

Le 2 : Attaque parisienne

cote entre 11 et 12/1. Je lui accorde des excuses pour sa dernière contre-performance. Elle peut mettre à profit son bon numéro derrière la voiture pour bien faire.

Le 9: Blues d'Ourville

cote entre 6 et 7/1. Une course préparée mais il a tiré le 9 à l’extérieur. Pas évident pour le succès.



Le 16 : Ange de Lune

cote entre 6 et 7/1. Finalement ma dernière minute. Il est en pleine forme et va encore faire sa course.



Le 13 : Un Cher Ami

cote entre 10 et 12/1. Un spécialiste du parcours. Il va terminer fort mais pour une place en seconde ligne.



Le 10 : Ungaro d'Eva

cote entre 11 et 12/1. Il retrouve JMB. Cela peut le booster. Méfiance.



Le 4 : Ultra de Vindecy

cote entre 12 et 14/1. Même chose avec celui-là qui, lui, retrouve Éric Raffin.



Le 15 : Valse Mika

cote entre 15 et 17/1. Pour une 5ème place, pas mieux.

La dernière minute

