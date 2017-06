Quinté + : les favoris du Grand National du Trot Paris-Turf

publié le 21/06/2017 à 06:25

La course du mercredi 21 juin a lieu à l’hippodrome de Reims. Le montant de la tirelire est de 1 million d’euros. Le départ du Grand National du Trot Paris-Turf sera donné à 13h47. 15 partants sont en lice, sur une distance de 2.550 mètres. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 5, Belline d'Urzy

Cote entre 6 et 7/1. Elle est cette fois en mode commando, sans ses fers et avec Matthieu Abrivard. Méfiance.

Le 3, Bon Copain

Cote entre 11 et 13/1. Il découvre la piste mais je lui ai trouvé des lignes valables.



Le 7, Ugo des Jacquots

Cote entre 8 et 10/1. Il vient de loin pour courir mais il découvre un bon engagement et c'est Raffin.



Le 2, Blooma d'Heripre

Cote entre 16 et 17/1. Un bon outsider si elle reste sage.



Le 4, Vanae des Voirons

Cote entre 21 et 22/1. Encore un outsider plaisant car son entourage est redoutable sur cette piste. Méfiance.



Le 10, Atout du Lerre

Cote entre 10 et 12/1. Il est en pleine forme actuellement et peut bien faire, même à 25 m.



Le 11, Boeing du Bocage

Cote entre 19 et 22/1. Encore un outsider amusant.



Le 1, Africain

Cote entre 16 et 18/1. Il apprécie, lui, la piste où il est entraîné. Ce n'est pas nul.

Le bon favori :

Le 5, Belline d'Urzy



Je tente en tête. Elle n'est pas de tous les jours mais cette fois cela paraît une course visée.