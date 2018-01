Quinté + : les favoris du Prix du Croisé-Laroche

publié le 01/01/2018 à 08:36

- Le 7, Babylone Seven, cote entre 4 et 5/1.

La jument de JMB paraît dominer le lot même à 25m. Favorite logique.



- Le 10, Bir Hakeim, cote entre 9 et 10/1.

La ligne d'une épreuve disputée il y a une semaine seulement. Il y terminait 5e. À voir...

- Le 14, Bob De Pebrisy, cote entre 9 et 10/1.

4e de la course, il est finalement bien engagé. La dernière minute...

- Le 3, Bill Bonnetiere, cote entre 11 et 13/1.

Il est très régulier.



- Le 12, Bob Jenilou, cote entre 12 et 13/1.

Lui est en grande condition.



- Le 15, Balzac De Souvigne, cote entre 15 et 16/1

Affaire d'impression à 25 mètres...



- Le 4, Bon Grain Tivoli, cote entre 9 et 10/1.

Il est intermittent. S'il est décidé...



- Le 5, Belle du matin, cote entre 13 et 15/1.

Raffin se voit pour une petite place...

