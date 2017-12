Quinté + : les favoris du Grand prix de Bourgogne

publié le 31/12/2017 à 08:00

17 cheveaux sont au départ du Grand prix de Bourgogne ce dimanche 31 décembre à l'hippodrome de Vincennes. Le départ aura lieu vers 16h10, sur une distance de 2700 mètres. Voici les favoris de Bernard Glass :



- Le 7, Bold Eagle, cote entre 3 et4/1.

Le crack n'a plus gagné en effet depuis août dernier mais avec des excuses. Cette fois c'est un parcours qu'il apprécie et l'entourage est confiant (voir inter de Nivard).

- Le 6, Porpulsion, cote entre 5 et 6/1.

La seconde base incontournable. Il a vraiment crevé l'écran dans le Bourbonnais il y a 3 semaines.

- Le 8, Bird Parker, cote entre 11 et 12/1.

Le vainqueur du Bourbonnais. Il est en grande forme et peut encore faire un numéro.



- Le 2, Belina Josselyn, cote entre 10 et 11/1.

Elle est encore ferrée mais JMB aimerait bien la voir terminer dans les 3. Maintenant ce n'est pas son parcours préféré. Une des deux dernières minutes pour l'encourager.



- Le 9, Billie De Montfort, cote entre 14 et 15/1.

L'autre dernière minute. Elle, elle apprécie le parcours mais a tiré le 9. Cela dit, c'est une jument que j'adore et Thomain la connait parfaitement.



- Le 12, Ringostarr Treb, cote entre 16 et 17/1.

Un Suédois déjà qualifié pour la belle mais qui aime aussi les courses de vitesse. Lui s'élance en seconde ligne.



- Le 15, Briac Dark, cote entre 19 et 22/1.

Un chouchou. Il préfère plus long mais peut terminer 5e quand même.



- Le 1, Lionel (Nor), cote entre 12 et 14/1.

Une chance théorique mais son propriétaire driver ne connait pas la piste, ce qui est inquiétant à ce niveau.

Le bon favori :

