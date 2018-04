Quinté + : les favoris du prix des Pays de Loire

publié le 02/04/2018 à 06:31

16 partants s’élanceront, à 15h15, au départ du Prix des Pays de Loire de Loire du lundi 2 avril à l’hippodrome de Saint-Cloud. La course se déroule sur une distance de 1.600 mètres. Une course compliquée avec des 3 ans méconnus qui viennent d’un peu partout. Méfiance et prudence hélas... C’est un timide pronostic. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 4 : Buster

Cote entre 4 et 6/1.

Il dépend d’un entourage sérieux et vient de s’imposer pour sa rentrée devant un galopeur qui a répété depuis. Cela sent bon.

Le 2 : Babar

Cote entre 5 et 7/1.

Lui aussi reste sur un succès pour son retour à la compétition mais il a un poids de méfiance.



Le 10 : Associate

Cote entre 7 et 8/1.

Il vient d’être devancé par Belgrano mais me paraît avoir une plus grande marge de progression.



Le 3 : Favoritisme



Cote entre 10 et 11/1.

La monte de Soumillon et une pouliche utile.



Le 6 : Cabaleiro



Cote entre 11 et 12/1.

Ma dernière minute. Il dépend de l’adroit Didier Prod’homme et a lui déjà bien fait sur cette piste. Méfiance.



Le 16 : Grey Queen



Cote entre 18 et 20/1.

Une casaque chanceuse mais elle a tiré un mauvais numéro de corde. Affaire d’impression.



Le 5 : Belgrano



Cote entre 12 et 13/1.

Une possibilité logique puisqu’il a gagné pour sa rentrée lui aussi.



Le 1 : Pontille



Cote entre 14 et 16/1. Elle vient du Sud Est et a des moyens mais aussi du poids.

