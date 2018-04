publié le 01/04/2018 à 08:36

16 partants s’élanceront, à 15h15, au départ du Prix des dimanches au galop – Prix général de Rougemont ce dimanche 1er avril à l’hippodrome d’Auteuil. La course se déroule sur une distance de 3.600 mètres. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 5, Cote de Grace

Cote entre 9 et 10/1. Elle reste sur deux succès sur la Côte d’Azur et est estimée par Richard Chotard. Elle rencontre pour la 1ère fois cette catégorie. On va voir.



Le 2, Merlin Woods

Cote entre 12 et 14/1. Pour moi, la meilleure chance théorique au papier. Mais elle fait sa rentrée, et comme son entraîneur ne parle pas j’ignore si elle est prête, hélas.

Le 6, Valcroix

Cote entre 4 et 5/1. Bon, la dernière minute car il m’a vraiment bien plu pour sa rentrée. C’est le 2ème, battu de peu, de la course de référence.

Le 7, Solidam

Cote entre 7 et 8/1. Un des deux Bressou, qui tous les deux peuvent faire l’arrivée. Celui-là est le choix du 1er jockey de l’écurie.



Le 8, A Plus Tard

Cote entre 6 et 7/1. L’autre Bressou, 3ème de la course de référence en biaisant d’ailleurs. Bonne chance encore.



Le 9, Independenceday

Cote entre 10 et 11/1. Le 4ème, un peu surprise, de la même épreuve. Il doit confirmer.



Le 3, Desaguadero

Cote entre 14 et 16/1. Encore un sauteur qui s’est mis en évidence à Cagnes-sur-Mer. Il débute contre ces adversaires.



Le 11, Nile Paris

Cote entre 15 et 16/1. Un Gallorini qui a l’air de progresser. Pour une place.

