Quinté + : les favoris du prix de Montigny

publié le 09/04/2018 à 06:35

Le 2, Landjunge, cote entre 8 et 9/1.

Il est confirmé dans cette catégorie mais ses dernières courses sont moyennes . À voir.



Le 10, Chilperic, cote entre 21 et 22/1.

Il a déjà remporté 2 courses cette année et il monte de catégorie avec du poids. Du pour et du contre.

Le 4, Tres Rush, cote entre 9 et 9/10.

Freddy Head insiste avec lui dans les quintés. On doit s’en méfier.

Le 7, Vasy Sakhee, cote entre 13 et 14/1

Sa course de rentrée ne compte pas. Elle peut se révéler sur cette distance.



Le 8, Palmerino, cote entre 10 et 12/1

Ma timide dernière minute. Il est irrégulier mais dans un bon jour il peut bien faire.



Le 3, Linardo, cote entre 15 et 16/1

Peut- être une course visée ?



Le 11, Gili Emery, cote entre 13 et 15/1

Il vient de surprendre en terminant 5ème d’une course similaire. Pour une confirmation...



Le 13, Parzival, cote entre 16 et 17/1

Il est en forme. Pour un petit accessit.

Le bon favori :

