Quinté + : les favoris du Grand handicap d'ouverture

publié le 08/04/2018 à 06:27

Le quinté du dimanche 8 avril à Longchamp : Les courses ont lieu ce dimanche 8 avril à Longchamp. Tiercé-quarté-quinté dans le Grand Handicap d’Ouverture. Troisième course. Départ vers 15h15. 18 partants. Le retour à Longchamp avec une épreuve très ouverte qui a fait le plein de partants. Gare aux surprises et on regardera l’effet de l’Open Stretch.



Le n°1 Millfield : Une rentrée mais avec hélas le 17. Le cheval est prêt, cela dit selon Greg Benoist.

Le n°12 Namasjar : Un coup bien, un coup pas bien. À qui le tour ?

Le n°9 Gianyar : Il a retrouvé une nouvelle jeunesse depuis son arrivée de chez Lellouche dans l’écurie de Fabrice Chappet. Avec Guyon, cela paraît à ce poids une bonne possibilité.



Le n°8 Saint Pois : Il reste sur deux succès. Sur sa lancée.



Le n°7 Borderforce : Il paraît bien engagé mais sur une distance limite. Cela dit son entraîneur est en forme.



Le n°15 Sweet Mambo : Ma dernière minute. C’est une jument allante et je fais le pari qu’elle ira loin, et ce à belle cote.



Le n°4 Pastichop : Son entourage a réservé Soumillon. Méfiance.

Le bon favori

Le n°16 Flag Fen : Deuxième la dernière fois, il se retrouve bien placé dans cette course. Si le terrain n’est pas trop lourd, sa place est à l’arrivée.