Quinté + : les favoris du Prix des hippodromes marins

publié le 07/04/2018 à 06:40

Quinté du samedi 7 avril 2018 à Vincennes : TIERCE-QUARTE-QUINTE dans le Prix des Hippodromes Marins (Prix du Tréport). 4ème course. Départ vers 15h15. 16 partants. Un beau quinté de trot avec tout le monde au même poteau et des concurrents bien connus. J’ai deux dernières minutes.





Le n°15 Venosc de Minel : cote entre 6 et 7/1.

Toutes ses dernières sorties sont bonnes. Chance logique.

Le n°11 Apollon de Kacy : cote entre 9 et 10/1.

Une des deux dernières minutes. Il a bien couru ces derniers temps, peut-être un peu trop, mais il revient dans sa catégorie avec Nivard. S’il n’est pas fatigué, il sera à l’arrivée.

Le n°3 Blooma d'Heripre : cote entre 10 et 12/1.

Une chic jument qui se donne à fond. Pour une bonne place.



Le n°12 Cobra bleu : cote entre 13 et 14/1.

Un point d’interrogation car il a de la qualité mais déçoit en course. Donc pas une certitude.



Le n°14 Unbridled charm : cote entre 14 et 16/1.

Il vient de décevoir mais sans que son driver soit dur avec lui. Une affaire d’impression.



Le n°7 Tell me no lies : cote entre 16 et 17/1.

Je le pensais sur la mauvaise pente mais il a l’air de reprendre du poil de la bête. Pour une surprise.



Le n°6 Sharon gar : cote entre 15 et 16/1.

L’autre dernière minute. Elle aurait pu mieux faire la dernière fois. Si la course est rythmée, elle peut surprendre. Méfiance.

Le bon favori

Le n°16 Bel Avis : cote entre 4 et 5/1.



Ce n’est pas le plus rapide mais le mieux engagé, préparé par JMB. Il est incontournable.